Comissões presididas pelo PL na Câmara convocam reuniões para manifestar apoio a Bolsonaro

Bolsonaro mostra tornozeleira eletrônica para os jornalistas WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO - 21/07/2025

Duas comissões permanentes da Câmara dos Deputados presididas por parlamentares do PL (Partido Liberal) marcaram reuniões para esta terça-feira (22), com pautas voltadas ao apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro. As sessões ocorrerão mesmo durante o recesso informal do Legislativo.

Às 10h, estão previstas reuniões da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, presidida por Paulo Bilynskyj (PL-SP), e da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, comandada por Filipe Barros (PL-PR).

Na Comissão de Segurança Pública, os parlamentares devem votar uma moção de solidariedade a Bolsonaro. O requerimento foi apresentado por deputados da oposição, de partidos como PL, PP, PSD, União Brasil e Republicanos, e menciona uma “alegada perseguição política” ao ex-presidente.

Já na Comissão de Relações Exteriores, estão na pauta uma moção de apoio e uma moção de louvor a Bolsonaro, assinadas respectivamente pelos deputados Evair Vieira de Melo (PP-ES) e Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), líder do PL na Câmara.

As manifestações fazem parte de um movimento organizado por aliados de Bolsonaro após ele ter sido alvo de operação da Polícia Federal, na última sexta-feira (18), no âmbito do inquérito que apura tentativa de golpe de Estado. O ex-presidente teve tornozeleira eletrônica instalada por ordem do ministro Alexandre de Moraes, do STF, e foi proibido de manter contato com algumas pessoas, incluindo seu filho, o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP).

Nesta segunda-feira (21), parlamentares da oposição se reuniram para discutir novos desdobramentos e estratégias. Três comissões internas foram anunciadas pelo PL para coordenar a atuação política em defesa do ex-presidente:

Uma focada na comunicação dos parlamentares, sob a liderança de Gustavo Gayer (PL-GO);

Outra dedicada à articulação interna no Congresso, liderada por Cabo Gilberto (PL-PB);

E uma terceira responsável por mobilizações externas, encabeçada por Rodolfo Nogueira (PL-MS) e Zé Trovão (PL-SC).

Segundo fontes ouvidas pelo R7, a bancada bolsonarista promete intensificar a defesa pública de Bolsonaro nos próximos dias, tanto dentro quanto fora do Parlamento.

