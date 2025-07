Conselho de Ética decide nesta terça se suspende por seis meses mandato de Janones Denúncia foi apresentada pela Mesa da Câmara dos Deputados por confusão de Janones com Nikolas Ferreira no plenário Brasília|Rute Moraes, do R7, em Brasília 15/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 15/07/2025 - 02h00 ) twitter

Janones é acusado de quebra de decoro parlamentar Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados - 10/04/2025

O Conselho de Ética da Câmara dos Deputados analisa nesta terça-feira (15) um pedido de suspensão cautelar temporária do mandato do deputado federal André Janones (Avante-MG), apresentado pela Mesa Diretora da Câmara, por possível quebra de decoro parlamentar.

O relator do caso é o deputado federal Fausto Santos Jr. (União-AM). Em 10 de julho, o líder do PL na Câmara, deputado Sóstenes Cavalcante (RJ), apresentou uma denúncia contra Janones à Corregedoria Parlamentar.

RESUMO DA NOTÍCIA Conselho de Ética da Câmara analisa suspensão do mandato do deputado André Janones.

Denúncia foi protocolada pela Mesa Diretora devido a possível quebra de decoro parlamentar.

Janones teria ofendido o deputado Nikolas Ferreira durante sessão no plenário.

Se a suspensão for aprovada, Janones poderá recorrer ao plenário da Câmara. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Segundo a denúncia, Janones ofendeu “gravemente” o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), durante sessão no plenário da Câmara em 9 de julho. A legenda alega “abuso das prerrogativas”.

Conforme o PL, Janones “proferiu xingamentos ultrajantes, com expressões de baixo calão, desonrosas e depreciativas” contra Nikolas.

‌



Além disso, que ele provocou deputados do PL, “cuja bancada se localiza no local onde o Representado deliberadamente se posicionou durante o pronunciamento realizado”.

“Insta salientar que a destemperança e agressividade da conduta atingiram, inegavelmente, a honra objetiva do próprio Parlamento, conforme se extrai da repercussão do fato na mídia e do tom da cobertura realizada”, sustentou o PL.

‌



Janones alega que, na ocasião, foi agredido por dois deputados do PL.

Não cabe pedido de vista na representação. Contudo, se o conselho aprovar a suspensão, Janones pode recorrer ao plenário da Câmara.

