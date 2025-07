Conselho de Ética elege deputado de oposição como novo presidente Deputado Fabio Schiochet (União-SC) foi eleito para mandato de dois anos Brasília|Rute Moraes, do R7, em Brasília 01/07/2025 - 16h14 (Atualizado em 01/07/2025 - 16h14 ) twitter

Na Câmara desde 2019, o parlamentar conquistou a reeleição em 2022 com pouco mais de 50 mil votos Vinicius Loures/Câmara dos Deputados - 1°/07/2025

A nova formação do Conselho de Ética da Câmara dos Deputados foi oficialmente instalada nesta terça-feira (1º). Na ocasião, o deputado federal Fabio Schiochet (União-SC) foi eleito como novo presidente do colegiado, com mandato previsto para dois anos.

A medida cumpre o acordo estabelecido durante a eleição do presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), segundo o qual o União Brasil manteria o comando do conselho. A instalação estava prevista para abril, mas Motta decidiu agendar a sessão apenas para esta data.

Apesar de integrar uma legenda que ocupa três ministérios no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Schiochet se posiciona como opositor.

Ele lidera o diretório estadual do União Brasil em Santa Catarina e propôs um projeto de decreto legislativo que visa revogar o aumento das alíquotas do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras).

Na Câmara desde 2019, o parlamentar conquistou a reeleição em 2022 com pouco mais de 50 mil votos. Em 2024, presidiu a Comissão de Defesa do Consumidor; anteriormente, esteve à frente da Comissão de Minas e Energia.

Em 2017, era filiado ao PSD. Em 2022, integrou o PSL, legenda que se uniu ao DEM para formar o União Brasil. O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) também integrou o PSL no passado.

Entre as atribuições do Conselho de Ética estão a preservação dos princípios morais da atividade parlamentar, o zelo pela dignidade do mandato e a emissão de pareceres em resposta a consultas da Mesa Diretora, comissões e demais deputados sobre temas relacionados à sua área de atuação.

