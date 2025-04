Moraes aciona PGR sobre necessidade de prisão preventiva de Bolsonaro Documento pede para que órgão apure se o ex-presidente tentou obstruir da justiça e prejudicar o andamento do processo Brasília|Gabriela Coelho e Rafaela Soares, do R7, em Brasília 02/04/2025 - 11h06 (Atualizado em 02/04/2025 - 11h16 ) twitter

Bolsonaro e outras sete pessoas viraram reús no último mês Gustavo Moreno/STF - 25.3.2025

O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), acionou a PGR (Procuradoria-Geral da República) para se manifestar sobre a necessidade de prisão preventiva de Jair Bolsonaro, réu na ação sobre a tentativa de golpe de Estado. O ex-presidente e mais sete pessoas foram formalmente denunciados em 26 de março, após decisão unânime da Primeira Turma do STF.

Segundo o documento, o ex-presidente “por meio de suas redes sociais e declarações públicas, convocou seus apoiadores para participarem de uma grande mobilização em favor da anistia de indivíduos condenados ou investigados pelos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023″, nos dias 9, 10 e 14 de março. A partir do pedido, a PGR deve se manifestar em até cinco dias.

O despacho pede, além da análise do pedido de prisão preventiva, o possível cometimento, por parte de Bolsonaro, dos crimes de obstrução da justiça, incitação de crimes contra as instituições democráticas e coação no curso do processo.

Além disso, o pedido também requere uma análise de uma possível restrição da atuação de Bolsonaro em novas convocações que possam incitar atos antidemocráticos.

