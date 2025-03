Assista à íntegra do lançamento da carta da Presidência Brasileira da COP30

André Corrêa do Lago , secretário de Clima, Energia e Meio Ambiente do Itamaraty e presidente da COP30 , e Ana Toni, diretora-executiva da conferência, participaram do lançamento da carta da Presidência Brasileira do Congresso, que apresenta a visão e os objetivos do Brasil ao sediar o evento, na manhã desta segunda-feira (10). A conferência da ONU (Organização das Nações Unidas) discutirá as mudanças climáticas e será realizada em Belém, capital do Pará, em novembro deste ano.





O documento traz um apelo para que países, sociedade civil e empresários não desistam da luta contra um inimigo comum: as mudanças climáticas. Corrêa define a COP30 como um “momento de virada” e alerta que o mundo precisa agir “por escolha ou por catástrofe”.





“Ao aceitar a realidade e combater a catástrofe, o cinismo e o negacionismo, a COP30 deve ser o momento da esperança e das possibilidades por meio da ação — jamais da paralisia e da fragmentação”, afirma Corrêa em trecho da carta.