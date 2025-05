Capital vs. Botafogo: como Brasília virou palco do futebol

No episódio de hoje, a resenha é sobre o duelo entre Capital e Botafogo pela Copa do Brasil, que promete agitar o Mané Garrincha no dia 22 de maio. Recebemos Túlio Guerreiro, ex-capitão e ídolo do Botafogo, e Godofredo Gonçalves, presidente do Capital SAF, para falar sobre o crescimento do futebol em Brasília, a preparação dos clubes e o papel da capital federal como novo centro de grandes decisões no cenário esportivo nacional.



E mais: ingresso a R$39,90 com camisa oficial do Capital? Sim, Brasília quer estádio cheio e torcedor presente. Vem com a gente!



