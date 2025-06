Ghosting, love bombing e relações tóxicas: os dilemas do amor moderno

No quinto episódio do podcast Deu Liga, os terapeutas especialistas em relacionamento Saulo Maciel e Luísa Miranda analisam como os relacionamentos amorosos têm mudado e os desafios que surgem com novos comportamentos, como o ghosting — quando alguém desaparece repentinamente de uma relação sem dar explicações — e o love bombing, que consiste em uma avalanche inicial de demonstrações intensas de afeto, elogios e atenção com o objetivo de conquistar rapidamente o outro, mas que pode esconder manipulação emocional.



Durante a conversa, os convidados destacam a importância da comunicação saudável, comentam dados sobre infidelidade em Brasília, e compartilham dicas para identificar sinais de relacionamentos tóxicos. O episódio também reforça a busca por modelos afetivos mais saudáveis e ressalta o papel fundamental da terapia de casal na construção de vínculos mais equilibrados e duradouros.



