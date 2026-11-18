Neste episódio, Sebastião Abritta , empresário e presidente do Sindivarejista-DF, analisa os desafios do comércio com a chegada da Black Friday, do Natal e o fim da escala 6×1. Ele explica como as mudanças na jornada de trabalho podem impactar empresários, trabalhadores, contratações e consumidores, além de apontar os caminhos para o futuro do varejo.