Saiba o motivo do câncer de mama está chegando mais cedo
Episódio do podcast Sabor e Saúde faz parte da campanha Cores que Transformam, da GEAP Saúde, em apoio ao Outubro Rosa
Descubra Por que o câncer de mama está atingindo mulheres mais jovens? Descubra os sinais de alerta, os impactos do diagnóstico e a importância de agir cedo. O episódio faz parte da campanha Cores que Transformam, da GEAP Saúde, em apoio ao Outubro Rosa.
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