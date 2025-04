CPI do INSS: pedido com 184 assinaturas é protocolado; PL defende instalação rápida Deputados querem investigar ‘Roubo dos Aposentados’ e defendem saída de Carlos Lupi do governo Lula Brasília|Lis Cappi, do R7, em Brasília 30/04/2025 - 15h04 (Atualizado em 30/04/2025 - 15h39 ) twitter

Deputados querem investigação de esquema no INSS dentro do Congresso Lis Cappi/R7 - 30.04.2025

O pedido para início de uma investigação do esquema de desvios em pagamentos de aposentados e pensionistas foi formalizado na Câmara dos Deputados nesta quarta-feira (30).

A proposta pede o início de uma CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) ligada ao INSS (Instituto Nacional do Seguro Social). O pedido alcançou 184 assinaturas, mas uma eventual instalação depende do presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB).

Em coletiva a jornalistas, deputados do PL defenderam o início de uma investigação “o mais rápido possível”, avaliaram que o governo Lula deveria apoiar o texto e marcaram posição pela saída do ministro da Previdência Social, Carlos Lupi, da Esplanada.

“O governo deveria apoiar esta CPI por estar apoiando a continuidade das investigações”, afirmou o deputado Altineu Côrtes (PL-RJ), ex-líder do partido na Câmara. “É uma das CPIs mais importantes da história do Congresso Nacional, porque o dinheiro foi roubado de aposentados. É uma coisa gravíssima. Equiparo a importância à CPI da Petrobras,a CPI do BNDES, que desviaram bilhões de reais do Brasil. Mas nesse caso, os bilhões de reais foram desviados de aposentados”, completou.

Os parlamentares que apresentaram a proposta também disseram acreditar que o pedido será atendido pelo presidente Motta e apontaram trabalhar com um “plano b” para uma CPMI (Comissão Parlamentar Mista de Inquérito). O tipo de processo também lista senadores e não dependeria de decisão de presidentes das casas.

