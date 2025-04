Lupi vai à Câmara após esquema de fraudes envolvendo aposentados e pensionistas do INSS Ministro da Previdência participa de audiência em Comissão; encontro é voltado para planos e estratégias do ministério Brasília|Lis Cappi, do R7, em Brasília 29/04/2025 - 02h00 (Atualizado em 29/04/2025 - 02h00 ) twitter

O ministro da Previdência, Carlos Lupi, participa de audiência na Câmara nesta terça-feira (29) Joédson Alves/Agência Brasil | 26/09/2024

O ministro da Previdência Social, Carlos Lupi, vai à Câmara dos Deputados nesta terça-feira (29) para participar de uma audiência da Comissão de Previdência. A participação se dá em meio aos desdobramentos de um esquema de fraude contra aposentados e pensionistas do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social).

À época da aprovação do pedido, o convite feito ao ministro foi voltado às estratégias do ministério para o ano, mas o caso ligado ao INSS em investigação pela PF (Polícia Federal) também deve fazer parte dos questionamentos de parlamentares.

A suspeita é a de descontos indevidos na folha de pagamentos de aposentados e pensionistas, que pode ter levado ao desvio de mais de R$ 6 bilhões.

O escândalo tem provocado reações de parlamentares, principalmente ligados à oposição, que querem abrir uma CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) para investigar os desvios do INSS, chamada “CPI do Roubo dos Aposentados”.

A coleta de assinaturas com o pedido foi iniciada na última semana e, até segunda-feira (28), havia alcançado apoio de 150 deputados. Para ser protocolada são necessários 171 parlamentares — o pedido ainda dependedo presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB).

Outros ministros na Câmara

Logo pela manhã, o ministro Ricardo Lewandowski, da Justiça e Segurança Pública, participa de uma audiência na Comissão de Segurança para discutir as prioridades do ministério, além de esclarecimentos ligados à segurança.

Conforme apurou o R7, o principal questionamento de parlamentares deverá ser voltado a uma declaração dada pelo ministro em çaro, quando ele disse que “a polícia prende mal e o Judiciário é obrigado a soltar”. A PEC da Segurança enviada ao Congresso na última ssemana também poderá ser alvo de questionamentos.

Na quarta-feira (30), a ministra Margareth Menezes vai à Comissão departicipa de uma audiência feita em conjunto entre a comissão de Cultura e a de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara. Os questionamentos serão voltados aos cachês que ela recebeu no Carnaval deste ano, além de denúncias do uso político do Programa Nacional de Comitês de Cultura.

