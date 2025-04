Aniversário de Brasília vai ter 300 vagas para vendedores ambulantes 150 vagas serão para barracas e 150 para caixeiro; credenciamento ocorre nesta sexta-feira no Ibram, na Asa Norte Brasília|Do R7, em Brasília 11/04/2025 - 10h25 (Atualizado em 11/04/2025 - 11h36 ) twitter

Ambulantes contemplados serão divulgados na segunda Divulgação/Segov-DF - arquivo

O aniversário de 65 anos de Brasília vai ter 300 vagas para vendedores ambulantes. As festividades acontecem entre o dia 19 e 21 deste mês e os interessados devem pedir licença eventual de trabalho nesta sexta-feira (11), no subsolo da sede do Instituto Brasília Ambiental, na 511 Norte, Bloco C, das 9h às 17h.

Segundo o governo do Distrito Federal, serão disponibilizadas 150 vagas para barracas e 150 para caixeiro com carrinho. Os ambulantes ficarão em frente à Biblioteca Nacional e Museu da República e no descampado ao lado da Praça da Cidadania em frente à via N1.

Para se inscrever é necessário apresentar documento pessoal original e cópia com foto, comprovante de endereço no nome do ambulante ou declaração de residência. Serão reservadas sete vagas de cada modalidade para atender pessoas com deficiência (PcD) mediante apresentação da carteirinha.

Caso o número de inscritos seja superior a 300 ambulantes, o Ibram vai realizar um sorteio no aplicativo Sorteio Fácil, logo após às 17h. A divulgação dos ambulantes contemplados será feita na segunda-feira (14), no site da Secretaria de Governo, e a entrega das licenças eventuais será no dia 16, no Anexo do Buriti, no período de 9h às 17h, quando serão repassadas orientações sobre o trabalho no dia do evento.

‌



Com informações da Secretaria de Governo do Distrito Federal

