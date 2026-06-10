‘Daniel Vorcaro’ é um dos assuntos mais buscados no Google nesta quarta (10)
Levantamento foi feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma
“Daniel Vorcaro” é um dos assuntos mais buscados no Google nesta quarta (10). O banqueiro Daniel Vorcaro fez mudanças em sua segunda proposta de delação premiada sobre a versão apresentada anteriormente para justificar pagamentos ao senador Ciro Nogueira e passou a tratar o caso como propina, de acordo com pessoas que acompanham as negociações.
O levantamento feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma, mostra que o pico foi registrado às 06h04 desta quarta (10). Confira: