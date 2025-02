Daniella Ribeiro é a primeira mulher a ocupar a primeira secretaria na história do Senado Posto era o único da Mesa Diretora que ainda não tinha sido ocupado por uma senadora. Mas, Senado nunca teve uma presidente mulher Brasília|Thays Martins, do R7, em Brasília 01/02/2025 - 17h14 (Atualizado em 02/02/2025 - 00h00 ) twitter

Daniella Ribeiro vai ocupar a 1ª secretaria do Senado Marcos Oliveira/Agência Senado - 17.12.2024

A senadora Daniella Ribeiro (PSD-PB) se tornou, neste sábado (1º), a primeira mulher na história a ocupar a primeira secretaria do Senado. Ela foi eleita para o cargo em confirmação sem voto a voto. A chapa apresentada foi única, construída em acordo entre senadores.

“Agradeço aos meus pares que me elegeram para a Primeira-Secretária do Senado Federal, ao lado do presidente Davi Alcolumbre. A Paraíba fazendo história! Honrarei a missão!”, disse pelas redes sociais. Além de Daniella, a Mesa Diretora para o biênio 2025-2027 também terá mais uma integrante da bancada feminina, a senadora Ana Paula Lobato (PDT-MA), na terceira secretaria.

A Mesa Diretora do Senado será composta ainda por Eduardo Gomes (PL-TO), na primeira vice-presidência; Humberto Costa (PT-PE), na segunda vice-presidência; e Confúcio Moura (MDB-RO); e Laércio Oliveira (PP-SE), na segunda e quarta secretaria, respectivamente. O senador Davi Alcolumbre (União-AP) foi eleito presidente da Casa com 73 votos.

Em 200 anos de existência, o Senado nunca teve uma presidente mulher. O cargo mais alto na Mesa Diretora a ser ocupado por uma senadora foi o de primeira e segunda vice-presidência. Nesta eleição, a bancada feminina tentou articular a candidatura em torno de um nome feminino, mas não conseguiu reunir apoio. A senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS) chegou a lançar sua candidatura, mas, sem apoio, desistiu do pleito neste sábado.

No discurso no plenário, a senadora cobrou a presença de mulheres nos postos de comando da Casa. “Em 200 anos, nunca tivemos uma mulher na presidência do Senado e nem da Câmara. Na Mesa Diretora, raramente uma mulher ocupa o cargo de titular. Quando muito, são suplentes. E quando muito são candidatas. E quando candidatas, raramente são reconhecidas como tal”, disse. Atualmente, entre os 81 senadores, 15 são mulheres. Esse é o maior número de senadoras exercendo mandatos em toda a história.

Atribuições da Mesa Diretora

Presidente: o nome a ocupar o cargo também vai presidir o Congresso Nacional. A função tem uma série de atribuições, em especial comandar reuniões entre líderes partidários, decidir a pauta de votação de cada sessão do Senado e do Congresso e impedir propostas de parlamentares que contrariem a Constituição.

1º vice-presidente: responsável por substituir o presidente em caso de falta ou impedimento.

2º vice-presidente: substitui o primeiro vice-presidente em caso de falta ou impedimento.

1º secretário: o posto é voltado para funções institucionais ligadas a serviços administrativos e supervisão.

2º secretário: tem responsabilidade de escrever e registrar oficialmente tudo o que é discutido e decidido em sessões secretas, fazer a leitura dos documentos e assiná-los após o primeiro secretário.

3º e 4º secretários: são responsáveis pela contagem de votos dentro do Senado, além de auxiliar o presidente em apuração de eleições, anotando nomes e organizando listas.