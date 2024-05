Deputado confunde ‘Vade Mecum’ com cantor Freddie Mercury; veja vídeo O livro é um manual que contém a legislação mais relevante e atualizada para o uso por advogados e membros do Judiciário

Deputado Whendy Lima se confundiu (Divulgação/Redes Soci)

O deputado estadual do Acre Whendy Lima (União) publicou um vídeo nas redes sociais e confundiu o Vade Mecum com o cantor Freddie Mercury, vocalista da banda britânica Queen. O Vade Mecum é um manual que contém a legislação mais relevante e atualizada para o uso por advogados e membros do Judiciário.

No vídeo, o parlamentar agradecia ao senador Sérgio Petecão pelo presente dado durante uma sessão no plenário da Assembleia Legislativa. “Senador Petecão, obrigado aí pelo Freddie Mercury. Que Deus abençoe e estamos juntos. Câmbio e desligo, valeu.” Após a repercussão, o próprio parlamentar publicou outro vídeo com montagens sobre a situação.

“Falem de mim mais fale (sic), o importante é que sou mídia e matéria boa, aqui é produto que não fica em prateleira de mercado. Câmbioooooooo desligooooooo”, disse na publicação.

Essa não é a primeira vez que gafes são vistas publicamente. Em setembro de 2023, um advogado que defendia réus dos atos de 8 de janeiro confundiu Nicolau Maquiavel de Antoine de Saint-Exupéry. “Como diz ‘O Pequeno Príncipe’, os fins justificam os meios”, afirmou o advogado. A gafe foi apontada pelo ministro Alexandre de Moraes.

