Deputado quer investigação e possível prisão de influenciador acusado de explorar menores Youtuber Felca fez vídeo citando Hytalo Santos como explorador sexual infantil Brasília|Rute Moraes, do R7, em Brasília 11/08/2025 - 16h37 (Atualizado em 11/08/2025 - 16h37 )

O deputado também pede que a apuração seja estendida a outros influenciadores que exploram crianças Vinicius Loures/Câmara dos Deputados - 06/08/2025

Presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara, o deputado federal Reimont (PT-RJ) acionou, nesta segunda-feira (11), a PGR (Procuradoria-Geral da República) pedindo que o órgão abra uma investigação criminal contra o influenciador digital Hytalo Santos, suspeito de exploração sexual infantil nas redes sociais.

No documento endereçado ao procurador federal dos Direitos do Cidadão, Nicolau Dino, o parlamentar ainda solicita que o órgão avalie a necessidade de pedido de prisão preventiva de Santos se forem constatados o risco continuado das ações do influenciador contra menores de idade.

O deputado também pede que a apuração seja estendida a outros influenciadores que explorem crianças e adolescentes sexualmente nas redes sociais.

Além disso, que o Conselho Tutelar, o Ministério Público e a Polícia Federal ajudem na investigação para garantir “celeridade, proteção e efetividade”.

Entenda o caso

Nas últimas semanas, o nome do influenciador foi amplamente citado e conhecido nas redes sociais após o youtuber Felipe Bressanim Pereira , conhecido como Felca, publicar um vídeo mostrando como as crianças e adolescentes são exploradas sexualmente nas redes sociais.

Na gravação, Felca cita Santos como um dos principais agentes de tais ações. O influenciador digital também foi acusado de trabalho infantil em vídeos que publicava na internet com menores de idade. Santos tem mais de 20 milhões de seguidores.

Conforme o deputado, o vídeo de Felca “traz evidências de que Hytalo expôs menores de idade em contextos sexualizados, lucrando com conteúdos direcionados inclusive a circuitos pedófilos”.

“Um dos casos citados envolve uma adolescente que passou a aparecer nos vídeos do influenciador aos 12 anos, sendo gradualmente ‘adultizada’ para apelo ao público adulto”, diz o documento.

O parlamentar citou ainda que o Ministério Público da Paraíba já havia aberto procedimentos investigativos em 2024 contra o influenciador, mas que o processo está sob sigilo.

