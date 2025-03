Detran oferece curso de mecânica para mulheres no Distrito Federal Aulas ocorrem entre 7 e 11 de abril de 14h às 17h30 na Escola Pública de Trânsito; veja como se inscrever Brasília|Do R7, em Brasília 31/03/2025 - 13h48 (Atualizado em 31/03/2025 - 13h51 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Curso oferece 20 vagas para mulheres Divulgação/Detran-DF - arquivo

O Detran-DF (Departamento de Trânsito do Distrito Federal) oferece em abril um curso gratuito de mecânica para mulheres da capital do país. O curso está com inscrições abertas e será realizado entre 7 e 11 de abril, de 14h às 17h30, na Escola Pública de Trânsito, localizada na 706/906 Sul.

O curso é voltado para mulheres já habilitadas que querem aprender mais sobre o funcionamento dos veículos. As aulas são gratuitas e serão em uma sala com peças e equipamentos para permitir o aprendizado das alunas.

Durante as aulas, as estudantes vão aprender como funciona o motor, o sistema elétrico, de arrefecimento, de lubrificação, de amortecimento, de rodagem e de freios, além de conhecer os equipamentos obrigatórios, o painel de instrumentos e as luzes do veículo.

Ao todo, o curso terá 20 vagas e as inscrições devem ser feitas presencialmente na 706/906 Sul, de 8h às 17h30 em dias úteis.

‌



Para se inscrever, é necessário apresentar a Carteira Nacional de Habilitação e realizar o agendamento no Portal de Serviços (acesse aqui) ou pelo aplicativo do Detran-DF Digital.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

*Com informações do Detran-DF

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp