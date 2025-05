Dino revoga prisão de empresário turco detido no Brasil A prisão foi determinada pelo próprio ministro do STF após pedido do governo do presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan Brasília|Gabriela Coelho, do R7, em BrasíliaOpens in new window 08/05/2025 - 13h52 (Atualizado em 08/05/2025 - 13h52 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

PGR pede soltura de cidadão turco-brasileiro detido Reprodução/Arquivo Pessoal

O ministro Flávio Dino, do STF (Supremo Tribunal Federal), determinou a soltura de Mustafa Goktepe, empresário turco naturalizado brasileiro preso pela Polícia Federal na última quarta-feira (30).

“Com a nova informação do Ministério da Justiça de ser o extraditando brasileiro naturalizado desde 2012, deve ser observado, segundo a Constituição, nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, em caso de crime comum, praticado antes da naturalização”, disse o ministro.

A prisão foi determinada pelo próprio ministro do STF após pedido do governo do presidente da Turquia , Recep Tayyip Erdogan. Entretanto, na quarta-feira (7), a Procuradoria-Geral da República defendeu a soltura.

Goktepe é acusado pelas autoridades turcas de integrar uma organização terrorista armada rival do presidente turco.

‌



Segundo a PGR, deve-se reconhecer que o empresário reside no país há mais de 20 anos, tendo constituído família e estabelecido vínculos sólidos com a comunidade, inclusive com pessoas de notório reconhecimento público.

“Ademais, a defesa esclareceu que a presente manifestação não antecipa sua defesa técnica, a qual será apresentada oportunamente, limitando-se, neste momento, ao pedido de revogação da prisão cautelar”, disse.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp