Distrital propõe menção de louvor a servidores do IBGE que morreram em incêndio

Polícia apura causas de incêndio que resultou na morte de dois servidores do IBGE

A CLDF (Câmara Legislativa do DF) recebeu uma proposta de homenagear com moções de louvor os dois servidores do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) que morreram nesta terça-feira (29) durante um incêndio . Manoel José de Souza Neto e Valmir de Souza e Silva tentavam conter as chamas na região situada entre São Sebastião e Santa Maria, mas não resistiram.

O deputado distrital Ricardo Vale (PT), autor da proposta, afirma que a medida expressa o pesar da tragédia e destaca a importância da atuação dos servidores. “Precisamos, como sociedade, reconhecer e homenagear esses trabalhadores que se dedicaram a proteger o meio ambiente e salvar vidas”, declara.

O projeto deve ser votado pela CLDF nos próximos dias, quando voltar do recesso parlamentar.

Valmir e Manoel foram enterrados nesta quarta e quinta-feira, respectivamente. Ambos tinham 65 anos e eram servidores do IBGE há mais de 40 anos. Diante da tragédia, o instituto decretou luto oficial por três dias.

O presidente Lula comentou o ocorrido, dizendo lamentar “profundamente a trágica perda dos dois servidores” e prestar solidariedade “às famílias, colegas de trabalho e a todos que se dedicam diariamente à proteção do meio ambiente”.

“Esses trabalhadores estavam cumprindo sua missão com coragem e comprometimento, defendendo o nosso país, a nossa biodiversidade e o nosso povo”, diz.

