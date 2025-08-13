Educação quer dobrar matrículas no ensino técnico e aumentar acesso ao ensino integral Em entrevista nesta quarta, Camilo Santana destacou objetivos da pasta ao longo dos próximos anos Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 13/08/2025 - 10h43 (Atualizado em 13/08/2025 - 10h46 ) twitter

Ministro defendeu ampliação do ensino técnico Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil - 13.08.2025

O ministro da Educação, Camilo Santana, destacou nesta quarta-feira (13) alguns objetivos da pasta para os próximos anos. O titular pretende dobrar o número de estudantes no ensino técnico profissionalizante e aumentar para 25% o acesso dos alunos em matrículas a escolas integrais. As declarações foram dadas em entrevista ao Bom Dia, Ministro, nesta manhã.

O aumento do acesso ao ensino profissionalizante, segundo Santana, acontecerá com o Propag (Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados). O programa foi aprovado pelo Congresso e possibilita a renegociação das dívidas dos estados e do Distrito Federal com a União por até 30 anos. Em troca da redução da taxa de juros anuais, os entes federativos devem investir na educação profissional técnica de nível médio.

“Uma ação importante foi a articulação feita com os estados pelo Propag, aprovado pelo Congresso, em que parte dos juros que os estados vão deixar de pagar [para a União] devem ser usados para investir em educação. Estamos trabalhando para que todos esses recursos sejam para a ampliação do ensino técnico profissionalizante”, detalhou.

“Hoje, algo em torno de 12% dos alunos do ensino médio estão no ensino técnico profissionalizante. A partir do funcionamento desse programa, em cinco anos, queremos dobrar o número dos alunos técnicos profissionalizantes no Brasil”, afirmou.

‌



O titular da Educação também falou sobre a construção de 100 novos campi do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia. Quando os 100 novos IFs estiverem concluídos, o Brasil terá um total de 702 campis da instituição.

O ministro comentou ainda sobre a expectativa de aumentar, até o ano que vem, para 25% o número de matrículas no ensino integral. “Vamos entregar essas meta ainda até o ano que vem, ou seja, um quarto das nossas matrículas [para o ensino integral”, explicou.

‌



Redes sociais

No programa, o ministro também comentou sobre a adultização de crianças nas redes sociais.

“É muito grave imaginar adolescentes sendo induzidos [nas redes sociais]. Precisamos cada vez mais ter regras e leis restritivas. Existem projetos no Congresso Nacional em debate, mas é fundamental lembrar a necessidade de regulamentar as plataformas digitais desse país. Essa é uma discussão que tem sido feita para responsabilizar as plataformas”, explicou.

‌



Santana avaliou que as decisões recentes do STF (Supremo Tribunal Federal) a respeito da responsabilidade das redes sociais são importantes, mas que é necessário que o Congresso regule as plataformas para dar limites ao ambiente digital.

“É importante também que os país tenham consciência, porque conseguimos limitar o uso nas escolas — hoje proibido a não ser no uso com fins pedagógicos. Então é importante os pais terem a consciência de acompanhar o uso desses equipamentos dos seus filhos. A orientação é que o acesso às redes seja feito apenas com 13 anos de idade. E os pais devem acompanhar”, reforçou.

