Em despedida, Lira cita 'sensação de dever cumprido' e exalta aprovações da Câmara Presidente também diz que sucessão será de Hugo Motta; cumprimentos a aliado vieram antes mesmo da votação Brasília|Lis Cappi e Rute Moraes, do R7, em Brasília 01/02/2025 - 18h17 (Atualizado em 01/02/2025 - 23h53 )

Arthur Lira (PP-AL) em condução da sessão Câmara, a última como presidente da Casa Bruno Spada/Câmara dos Deputados

Em última sessão como presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL) disse deixar o cargo com a “sensação de dever cumprido”. A posição veio em meio ao destaque de pautas aprovadas pela Câmara ao longo dos quatro anos em que ele esteve na presidência.

“Encerro, portanto, esse honroso capítulo de minha trajetória política, com a sensação de dever cumprido e com o sentimento de que, nos últimos quatro anos, dediquei a esta Casa e ao Brasil, todo o meu melhor. Todo o meu tempo. Toda minha energia. Todo meu coração”, afirmou.

Entre as aprovações, Lira citou propostas que avançaram durante a pandemia de Covid-19 e disse ter feito uma busca pela convergência entre parlamentares.

“Viabilizamos a PEC da Transição, garantindo a continuidade de programas sociais essenciais como o Bolsa Família e o Auxílio Gás. E, após mais de três décadas de espera, destravamos a Reforma Tributária, simplificando o sistema e promovendo um ambiente econômico mais moderno, eficiente e competitivo”, disse.

Lira também atribuiu o diálogo como forma de acordos e a preferência ao nome de Hugo Motta (Republicanos-PB) - o deputado é o principal cotado para assumir a cadeira no próximo biênio.

“Não cheguei aqui sozinho e não saio daqui sozinho. Toda essa união e toda essa convergência que permite tantas entregas desembocaram na construção, me permitam mesmo antes da votação, de um bloco de acordo do futuro presidente Hugo Motta”, disse.

Lira também desejou uma boa gestão a Motta, em posição cravada pelo mandatário antes mesmo do início da votação.

“Bom trabalho, meu amigo Hugo Mota. É uma alegria passar o bastão para você, depois da costura fina que nos permitiu chegar a um nome de consenso, com ampla capacidade de aproximar opostos. Estou certo do seu sucesso e do sucesso da Nova Mesa Diretora, sempre em favor do nosso Brasil”, destacou.

