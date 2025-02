Lira comenta votação na Câmara: ‘Não tenho dúvida que será Hugo Motta’ Presidente estima processo rápido e sem surpresas e confirma acordo com líderes para formação da mesa Eleições no Congresso|Lis Cappi, do R7, em Brasília 01/02/2025 - 12h32 (Atualizado em 01/02/2025 - 13h29 ) twitter

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), falou a jornalistas antes de eleição na Câmara Lis Cappi/R7 Brasília

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), prevê que o processo eleitoral da Casa será rápido e confirmará o nome do deputado Hugo Motta (Republicanos-PB) para a sucessão. A declaração do político veio neste sábado (1º), horas antes do início da sessão na Câmara.

“Não tenho dúvida que será Hugo Motta”, declarou Lira.

A certeza, segundo Lira, se dá devido a um acordo entre líderes partidários, que já estava costurado e foi confirmado em reunião nesta manhã.

Em um acordo entre a maioria dos partidos - com exceção do PSOL e do Novo, que mantêm nomes na disputa à presidência - cadeiras da mesa também ficaram definidas, em uma reviravolta favorável ao nome de Elmar Nascimento (União-BA).

O deputado, que em diferentes momentos de 2024 foi cotado para ser o principal nome à presidência, fará parte da Mesa Diretora como segundo-vice-presidente. A composição acordada será da seguinte forma:

1 vice-presidente - PL - Altineu Cortes (RJ)

2 vice-presidente - União Brasil - Elmar Nascimento (BA)

1º secretário- PT - Carlos Veras (PE)

2º secretário - Progressistas - Lula da Fonte (PE)

3ª secretária - PSD - Delegada Katarina (SE)

4º secretario - MDB - Sergio Souza (PR)

Suplentes: Antônio Carlos Rodrigues (PL-SP), Paulo Foletto (PSB-ES), Victor Linhares (Podemos-ES) e Paulo Barbosa (PSDB-SP).

Sobre o tempo de votação, Lira lembrou que depende do ritmo, mas aposta em rapideza. “Quanto mais rápido os deputados votarem, mais rápido a gente apura. Acho que entre 1h30 e 2h esse processo eleitoral deve estar encerrado”, apontou.