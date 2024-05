Emirados Árabes Unidos anunciam envio de três aviões com donativos para o RS Anúncio foi feito nesta quinta-feira pelo presidente do país, Mohammed Al Nahyan, em ligação telefônica com Lula

Doações serão enviadas nos próximos dias (Ricardo Stuckert/PR — Arquivo)

O presidente dos Emirados Árabes Unidos, Mohammed Al Nahyan, afirmou nesta quinta-feira (16) que o país vai enviar três aviões com donativos para o Rio Grande do Sul nos próximos dias. O anúncio foi feito durante conversa telefônica com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Os itens foram obtidos, segundo o chefe de governo, a partir de doações recebidas da população residente no país, inclusive da comunidade brasileira.

“Na conversa, que durou cerca de meia hora, o presidente Lula agradeceu a solidariedade do governante emirático pela população do Rio Grande do Sul atingida pelas chuvas e relembrou as enchentes em Dubai que impactaram também os Emirados Árabes recentemente — e que demonstram a urgência e seriedade da questão da mudança climática”, diz a Presidência da República, em nota.

Durante a ligação, Lula reforçou o convite para que o presidente dos Emirados Árabes Unidos visite oficialmente o Brasil, “de modo a reforçar a parceria estratégica entre os dois países, e manifestou intenção de organizar evento bilateral com investidores e empresários”, segundo o texto do Palácio do Planalto.

Números da tragédia

Até as 12h desta quinta-feira, 460 dos 497 municípios do estado já haviam sido afetados pelas enchentes. A Defesa Civil já confirmou 151 mortes. Há ainda 806 feridos e 104 desaparecidos. Pelo menos 2.281.774 de pessoas já foram afetadas. Entre elas, 77.199 estão em abrigos, e 538.167, desalojadas.

Bruna Lima/R7 - 12.05.2024

As inundações ocorreram desde a última semana de abril e atingem principalmente Porto Alegre e municípios da região metropolitana, como Eldorado do Sul e Canoas. Equipes de resgate e voluntários trabalham sem intervalo para socorrer moradores e animais domésticos ilhados.

