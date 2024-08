Enem dos Concursos tem cadernos de prova divulgados pela banca examinadora Ministério da Gestão apresenta balanço das provas aplicadas neste domingo em todo o país; são 6,6 mil vagas dividas em oito blocos Brasília|Jéssica Gotlib, do R7, em Brasília 18/08/2024 - 20h28 (Atualizado em 18/08/2024 - 20h41 ) ‌



Mais de um milhão de brasileiros compareceram aos locais de prova neste domingo Tânia Rêgo/Agência Brasil - 18.08.2024

Os cadernos de questões do CNU (Concurso Nacional Unificado) estão disponíveis no site da seleção, divulgado pela banca Cesgranrio: https://cpnu.cesgranrio.org.br/provas-gabaritos. O estabelecido para esta prova era que os candidatos não poderiam levar o caderno de questões para casa, mas que seriam oferecidas duas folhas de rascunho para que pudessem anotar as respostas e conferir posteriormente.

Mais cedo, o MGI (Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos) divulgou nota informando que alguns candidatos do CNU (Concurso Nacional Unificado) se recusaram a devolver o caderno de questões ao final da prova e serão desclassificados, conforme previsto em edital.

Balanço

A ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, disse que cerca de 500 pessoas foram eliminadas neste domingo (18) por descumprimento das regras do edital.

“Tendo a acreditar que as eliminações foram sobre temas previstos em edital. Para casos muito específicos, ainda não temos como fazer uma avaliação ainda”, explicou a ministra. Segundo ela, os fiscais e coordenadores de local de prova estavam aptos para tomar decisões.

‌



Ainda durante o balanço, a ministra informou que cerca de um milhão de pessoas desistiu de fazer a prova. Isso faz com que a abstenção gire em torno de 50%. Para o MGI, o índice está próximo ao que ocorreu em outras grandes provas. Os números finais ainda serão divulgados após a checada dos relatórios de todas as salas de prova.

Dweck afirmou que a experiência do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) e a colaboração com outros órgãos, como o Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), foram fundamentais para a realização das provas em todo o país. As provas ocorreram nos 26 estados e no Distrito Federal e foram acompanhadas em tempo real por um centro de controle criado pelo MGI.

‌



Ao todo, 2,1 milhões de participantes estavam inscritos para ocupar um cargo em 21 órgãos da Administração Pública Federal. A ministra ressaltou a importância do perfil de diversidade socioeconômica dos candidatos. Segundo ela, mais de 60 mil pessoas se inscreveram pela isenção de taxas e outras 400 mil pessoas se cadastraram nos sistemas de cotas.

Caderno de provas, gabarito e resultado

Segundo o cronograma do CNU, o gabarito oficial preliminar das questões objetivas sairá na próxima terça-feira (20). Os candidatos terão dois dias para interposição de recursos, 20 e 21 de agosto. Em 10 de setembro, será publicado o espelho do cartão de respostas das perguntas de múltipla escolha e, em 8 de outubro, a nota final da prova objetiva junto à nota preliminar das provas discursivas.

‌



Os resultados finais estão previstos para 21 de novembro, logo após a apresentação dos títulos e divulgação das notas da etapa. As convocações devem ter início em janeiro de 2025.

São 6.640 vagas, sendo 5.948 para pessoas com ensino superior e 692, para ensino médio. Os salários variam entre R$ 23 mil, no cargo de auditor fiscal do trabalho, e R$ 5.488,70, para técnico administrativo.