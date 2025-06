‘Um grande alívio’: Secretários do DF que estavam em Israel chegam a Brasília 27 autoridades brasileiras aguardavam uma forma de deixar o país após escalada de ataques Brasília|Do R7 20/06/2025 - 15h55 (Atualizado em 20/06/2025 - 15h55 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Secretária Ana Paula Marra estava em Israel a convite do país Reprodução/RECORD - 20.06.2025

Os secretários do GDF (Governo do Distrito Federal) que estavam em Tel Aviv (Israel) chegaram à Brasília na tarde desta sexta-feira (20). A secretária de Desenvolvimento Social, Ana Paula Marra, disse ser “um grande alívio” estar de volta e classificou a experiência como tensa. “Acho que o maior alívio foi quando pousamos em Doha (Catar), já que sabíamos que tínhamos saído da zona de guerra ”, desabafou.

A comitiva do GDF (Governo do DF) viajou a convite do governo de Israel ação de cooperação internacional em áreas estratégicas. Além de Ana Paula, fazaim parte da comitiva o secretário de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural, Rafael Bueno; o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, Marco Antônio Costa Júnior; e o secretário-executivo do Consórcio Brasil Central, José Eduardo Pereira Filho.

Após uma semana de reuniões e agendas técnicas, a comitiva foi surpreendida pela escalada dos ataques entre Israel e Irã. Para garantir o retorno em segurança, os brasileiros foram deslocados para a Jordânia, já que o espaço aéreo israelense foi fechado.

“É o caos, dá muito medo”, conta a secretária. O grupo ficou acomodado em hotel com bunker incluso, onde se protegeram durante os ataques. “É uma situação realmente dramática”, detalha, ao pontuar que mísseis caíram a 3 km de distância do hotel.

‌



Os secretários estavam entre as 27 autoridades brasileiras que estavam em Israel e aguardavam uma forma de deixar o país. Segundo Ana Paula, 14 pessoas chegaram nesta sexta, e as outras 14 devem retornar neste sábado (21).

O espaço aéreo israelense está fechado desde a última quinta-feira (12), quando teve início o conflito do país com o Irã.

‌



Israel x Irã

A rivalidade entre os países tem se intensificado pelo avanço do programa nuclear iraniano, que Israel considera uma ameaça existencial, e pelo apoio do Irã a grupos terroristas como o Hamas e o Hezbollah.

Segundo o Itamaraty, cerca de 12 mil brasileiros vivem em Israel, sendo a maioria da comunidade binacional. No Irã, os brasileiros são pouco menos de 190 pessoas.

‌



“A Embaixada do Brasil em Teerã está à disposição para eventuais demandas desses nacionais. Da mesma forma, a Embaixada do Brasil em Tel Aviv presta o eventual apoio solicitado”, pontuou o Ministério das Relações Exteriores.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp