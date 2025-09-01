‘Esquema criminoso empresarial’, diz advogado que reuniu provas sobre escândalo do INSS Eli Cohen afirmou que esquema é uma ‘fraude endêmica’ e que viveu ‘calvário’ até que as ações viesse à tona Brasília|Rute Moraes, do R7, em Brasília 01/09/2025 - 17h39 (Atualizado em 01/09/2025 - 17h39 ) twitter

O advogado é considerado peça-chave na descoberta do escândalo Reprodução/YouTube - 01/09/2025

Em depoimento à CPMI (Comissão Parlamentar Mista de Inquérito) do INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social), advogado Eli Cohen afirmou, nesta segunda-feira (1°), que os escândalos envolvendo descontos indevidos por parte de associações é um “esquema criminoso”.

“Isso é um esquema criminoso empresarial. Todo mundo sabia o que tinha que fazer. Isso aqui foi muito bem pensado. Eles só não contavam comigo”, afirmou Cohen.

O advogado é considerado peça-chave na descoberta do escândalo do INSS. Em dezembro de 2022, ele foi procurado por dois aposentados que eram vítimas dos descontos e passou a investigar o caso, reunindo diversas informações.

Em 6 de março de 2023, ele protocolou uma notícia-crime em uma delegacia em São Paulo. Os agentes investigaram, mas pararam de acordo com os relatos do advogado. Então, Cohen procurou a imprensa.

Neste ano, a PF deflagrou a Operação Sem Desconto, destinada a apurar tais fraudes. Em resumo, as entidades associativas faziam descontos, sem autorização, nos pagamento de aposentados e pensionistas.

Conforme a PF, o crime desviou mais de R$ 6 bilhões desde 2019. Segundo Cohen, o esquema se divide em dois núcleos, sendo um que fica em Brasília, onde fica a sede do INSS.

Na capital federal, ficam ainda os lobistas, segundo o advogado, a exemplo de Antonio Carlos Camilo, conhecido como “careca do INSS”. Ele seria operador financeiro do esquema.

À CPMI, Cohen explicou a associações oferecem pacote de benefícios aos aposentados, lesando mais de um milhão de pessoas. O esquema tinha núcleo político e jurídico, conforme o advogado.

“Isso funcionou com a leniência do Ministério Público, que tinha 500 ações sobre o mesmo mérito e encarava isso como um problema do consumidor”, prosseguiu Cohen, ao explicar que o esquema é uma “fraude endêmica”.

O advogado afirmou ainda ter conhecido aposentados que não tinham dentes, mas que possuíam descontos de entidades odontológicas em suas folhas de pagamento.

“Foi um calvário até chegar a esse momento porque os senhores não têm a menor ideia da dificuldade que foi para fazer com que as autoridades tomassem uma providência", disse.

O advogado ainda afirmou que, para montar alguma associação ou sindicato que atua nos descontos do INSS, atualmente, “teria que roubar para que ela desse certo”.

“Não há a mínima possibilidade desse negocio existir sem roubar", alegou.

Quem é o advogado

Eli Cohen é o responsável por reunir provas usadas em investigações que revelaram o alcance do esquema de filiações forjadas de aposentados e pensionistas a entidades que descontavam, de forma ilícita, valores de benefícios do INSS.

Ele foi alvo de três pedidos de convocação no colegiado, sendo uma do relator, deputado federal Alfredo Gaspar (União-AL), do líder da oposição no Senado, Rogério Marinho (PL-RN), e o senador Fabiano Contarato (PT-ES).

“A investigação conduzida por Cohen teria começado ainda em 2021, que o levou à conclusão que não seriam irregularidades isoladas, mas um caso de ‘fraude endêmica’”, argumenta um dos requerimentos.

