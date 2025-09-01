Devedor contumaz: inadimplência de empresas deu prejuízo de R$ 200 bilhões em uma década, diz senador Efraim Filho diz que desvios de empresas têm beneficiado crime organizado e que operação da PF foi empurrão que faltava’ para votação Brasília|Lis Cappi, do R7, em Brasília 01/09/2025 - 17h23 (Atualizado em 01/09/2025 - 18h09 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Senador Efraim Filho afirma que operação da PF foi crucial para votação de proposta contra inadimplência de empresas.

Projeto "devedor contumaz" visa coibir falta de pagamento de impostos, com prejuízo estimado em R$ 200 bilhões em dez anos.

Legislação atual beneficia empresas fraudulentas e permite desvios mais lucrativos que tráfico de drogas.

Empresas temporárias e laranjas dificultam fiscalização e impunidade, favorecendo o crime organizado. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Líder do União, Efraim Filho (PB) é o relator do projeto de 'devedor contumaz' no Senado Carlos Moura/Agência Senado - 27.08.2025

O senador Efraim Filho (União-PB) afirmou, nesta segunda-feira (1º), que a operação da Polícia Federal ligada ao PCC (Primeiro Comando da Capital) e empresários da Faria Lima foi o “empurrão que faltava” para a votação da proposta voltada a coibir inadimplência de empresas. O texto deve ser analisado nesta terça.

O projeto, chamado de “devedor contumaz”, traz uma série de regras para coibir a sonegação de impostos. Segundo Efraim, as estimativas apontam para um prejuízo de R$ 200 bilhões em dez anos. Ele também aponta o benefício a organizações criminosas.

“A conta do estudo da Receita Federal da dívida de R$ 200 bilhões de reais e 1.200 CPNJs praticados na última década. A gente espera que revertendo a legislação, essa prática, esse recurso volte a circular no mercado formal”, afirma.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Efraim destaca que a mudança vai permitir um amento da arrecadação do governo, com impacto que alcance situações futuras. No caso de situações passadas, a avaliação é de que empresas fecharam as portas ou utilizaram nomes de laranjas (sem ser do dono oficial), o que impediria a cobrança retroativa.

‌



Organizações criminosas

O senador também afirma que a atual legislação tem beneficiado empresas fraudulentas e tem permitido desvios de valores mais lucrativos do que o tráfico de drogas.

“O projeto avança com objetivo muito claro de evitar que o crime organizado se infiltre em setores estratégicos dessa economia, que é o que acontece hoje. O devedor contumaz é o braço do crime organizado, das facções criminosas que encontraram na clandestinidade, na fraude de combustível, uma atividade que dá margem maior de lucro do que o tráfico de drogas”, afirma.

‌



Efraim, que é líder do União Brasil no Senado, também resume a atuação com base na brecha da lei: criminosos têm aberto empresas temporárias e fecham as portas em menos de um ano, sem pagamento de impostos. O prazo curto de atuação impede que sejam investigadas.

“Empresas que são conhecidas como casca de ovo. Só tem a parte formal, só tem o papel, mas é criada em nome de laranjas, com CPF de terceiros, que até mesmo desconhecem que estão naquele contrato social. Não tem patrimônio conhecido no CPNJ”, declara.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp