Ex-ministra de Bolsonaro, Tereza Cristina elogia escolha de Lula para presidir COP30 Senadora de oposição disse que ação deve ser 'comemorada' Brasília|Do R7 21/01/2025 - 21h24 (Atualizado em 21/01/2025 - 21h42 )

Ministra da Agricultura no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, a senadora Tereza Cristina (PP-MS) elogiou, nesta terça-feira (21), a escolha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para presidir a COP30 (Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima). Mais cedo, o governo anunciou o embaixador André Aranha como o escolhido para o posto.

“A escolha do embaixador André Corrêa do Lago para presidir a COP merece ser comemorada, porque, além de toda sua competência, experiência e conduta equilibrada, é um diplomata que conhece nossas qualidades e enaltece o Brasil. Parabéns, embaixador”, escreveu a senadora de oposição ao governo nas redes sociais.

A parlamentar destacou ainda que o Brasil, apesar de ter problemas, tem “muitas soluções e conquistas a mostrar ao mundo, capazes de confirmar que somos uma potência agroambiental”. A COP30 será realizada em novembro deste ano, em Belém (PA).

Aranha atua como secretário de Clima, Energia e Meio Ambiente do Ministério das Relações Exteriores. O presidente da COP30 afirmou estar honrado com o convite de Lula e disse que vai construir uma conferência com a participação da sociedade civil.

COP30

A COP30 será realizada em Belém, e o governo federal anunciou a destinação de R$ 1,3 bilhão em investimentos na capital paraense. Nesse sentido, os recursos serão investidos por meio de convênio entre a Itaipu Binacional, Governo do Pará e a Prefeitura de Belém para revitalizar a cidade, envolvendo qualificação de vias, aumento da rede de esgotamento sanitário, revitalização do Complexo do Ver-o-Peso, entre outras.

No ano passado, Lula garantiu que o governo federal “não vai medir esforços para ajudar tanto a prefeitura de Belém quanto o governo do estado” na preparação para receber o evento, o primeiro do tipo na região amazônica. “Vamos ter que melhorar muito os serviços básicos da cidade para fazer as coisas acontecerem”, destacou na ocasião.

As ações em torno da COP30 estão concentradas em uma secretaria extraordinária criada por Lula. O órgão está sob o guarda-chuva da Casa Civil e funcionará até junho de 2026. A finalidade é “coordenar, articular, orientar e monitorar” as atividades da União, do Governo do Pará e da Prefeitura de Belém para a realização da conferência junto à ONU.