Decisões de Trump terão 'impacto significativo' na preparação da COP30, diz diplomata André Corrêa

A decisão de Donald Trump de retirar os Estados Unidos do Acordo de Paris “terá um impacto significativo na preparação da COP (Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas) e na maneira que teremos que lidar com o fato de que um país tão importante está se desligando deste processo”, comenta André Corrêa do Lago, em primeiro discurso como presidente da COP30 , prevista para ocorrer em novembro, em Belém (PA). O diplomata e embaixador do clima foi nomeado nesta terça-feira (21) pelo presidente Lula . Segundo Corrêa, os EUA são um dos países “que mais têm trazido respostas às mudanças climáticas, com tecnologia e empresas extraordinárias”.