Fábrica é flagrada desviando energia suficiente para abastecer 200 casas por um mês no DF

Empresa furtava energia suficiente para abastecer 200 casas Neoenergia/Divulgação - 19.02.

Uma fábrica de sementes foi flagrada pela Polícia Civil do Distrito Federal furtando cerca de 30 mil kWh de energia, o suficiente para abastecer 200 casas por um mês. A operação foi realizada em parceria com a Neoenergia. As equipes identificaram que a empresa tinha construído uma rede 100% clandestina. Agora, toda a energia não medida e consumida será cobrada em um processo administrativo contra a empresa.

Além disso, as irregularidades do local foram retiradas e os responsáveis pela fábrica responderão pelo crime de furto, enquanto o responsável por instalar a rede clandestina será intimado a prestar depoimento.

Segundo a Neoenergia, ao longo do ano passado, mais de dois mil clientes foram identificados usando a energia de forma irregular, nos conhecidos “gatos”, com ligação direto na rede de distribuição. Por dia, a distribuidora fez uma média de oito regularizações em todo o DF.

Para identificar os furtos, a empresa conta com denúncias da população e inspeções realizadas por técnicos. No total, foram 86 milhões de kWh de energia recuperada em 2024, o suficiente para abastecer todas as casas e comércios de Samambaia por um mês. Em 2023 o número tinha sido de 68 milhões de kWh.

Wilson Matias, supervisor de Proteção da Receita da Neoenergia Brasília, explica que o trabalho desenvolvido tem a finalidade “regularizar os clientes para que possam consumir a energia de forma regular, com segurança e sem interferir na qualidade da distribuição de energia elétrica”.

Segundo a empresa, além das inspeções, a Neoenergia também promoveu a substituição de 33 mil medidores de energia elétrica por novos, mais modernos e eficientes. Esses equipamentos foram instalados no lugar dos aparelhos que estavam danificados ou no limite do uso.

Como denunciar:

As denúncias podem ser feitas de forma anônima pelo telefone 116 da Neoenergia ou presencialmente em um dos polos de atendimento da empresa.