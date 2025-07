Fake news, militares e voto impresso adiam votação do Código Eleitoral no Senado pela terceira vez Falta de acordo alcança cota de gênero e travou debate na CCJ; senador defende votação na próxima semana Brasília|Lis Cappi, do R7, em Brasília 09/07/2025 - 13h24 (Atualizado em 09/07/2025 - 13h39 ) twitter

Proposta de Código Eleitoral reúne todas as regras para as eleições e candidaturas políticas Marcelo Camargo/Agência Brasil - Arquivo

A falta de acordo para restrições às fake news, candidatura de militares e contra o voto impresso adiaram a votação do Novo Código Eleitoral pela terceira vez no Senado.

A proposta estava na pauta de votações da CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) desta quarta-feira (9), mas as quatro horas de discussão entre senadores não foram suficientes. A análise pode ser transferida para a semana que vem.

Segundo o relator, senador Marcelo Castro (MDB-PI), a proposta enfrenta dificuldade em três eixos. O político afirma que parte pode ser ajustada no texto, mas que outros pontos precisarão ser decididos na própria votação.

“São três assuntos [travando o debate]. Dois a gente consegue encaminhar bem, que é a questão da fake news e de policiais civis. E o outro vai ficar para a gente ir para o voto, que é a questão do voto impresso", afirmou.

No caso dos policiais, uma ala de senadores defende que não haja necessidade de afastamento do cargo para concorrer a uma eleição. A categoria é incluída na quarentena para militares.

Pela proposta, é necessário ter se descompatibilizado do cargo em período de dois anos antes de concorrer a uma eleição. Além das carreiras militares, essa regra também se estende a membros do Ministério Público.

Fake News

Apesar de pedidos de oposição, reforçados desde o último adiamento em junho, o senador manteve a previsão de crimes relacionados à desinformação, com previsão de penas e multa quando praticados no período eleitoral.

Pelo texto, passa a ser crime divulgar ou compartilhar informações que sejam falsas ou gravemente descontextualizadas, se ficar comprovado a possibilidade de influenciar eleitores. A pena prevista é reclusão de 2 a 4 anos e multa.

A divulgação de informações falsas pode ser avaliada como uso indevido dos meios de comunicação, com multas previstas entre R$ 30 mil a R$ 120 mil.

Em outra frente, o debate pela cota de gênero também foi alvo de discussões entre parlamentares. Oposicionistas se colocam contra a definição por, na avaliação deles, abrir brecha jurídica para critérios no alcance da reserva de vagas.

A transferência de votação na próxima semana solicitada pelo senador Marcelo Castro (MDB-PI), que relata o texto na comissão. Ainda não há confirmação oficial do novo calendário.

