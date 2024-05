Força Aérea muda horário de recebimento de doações ao RS em bases aéreas

Brasília |Iasmim Albuquerque*, do R7, em Brasília

Alto contraste

A+

A-

Voluntários podem entregar doações em Brasília, Guarulhos e Rio (Tomaz Silva/Agência Brasil)

A Força Aérea Brasileira mudou o horário para recebimento de donativos às vítimas do Rio Grande do Sul. A partir desta quarta-feira (15), a Aeronáutica funcionará de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 16h, nas bases de Brasília, Guarulhos (São Paulo) e do Galeão (Rio de Janeiro). A coleta ocorre sem data limite para encerramento.

A mudança tem o objetivo de direcionar os trabalhos dos militares no preparo e no transporte das doações, em cooperação com órgãos responsáveis pelos transportes aéreo, rodoviário, ferroviário e marítimo.

Ao todo, cerca de 1,7 toneladas de donativos foram despachados até a noite de domingo (12) por postos da FAB com destino à Base Aérea de Canoas (RS). O local centraliza o recebimento das cargas no estado gaúcho e a distribuição aos mais de 830 abrigos no estado.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

De acordo com a FAB, as maiores necessidades são colchões em bom estado, cobertores, fraldas, absorventes femininos e roupas de cama e frio. Os alimentos perecíveis podem ser acondicionados juntos em formato de cestas básicas montadas para ajudar as pessoas desabrigadas pelas enchentes. As doações precisam estar em condições imediatas de uso, sem danos, limpas e separadas por categorias.

*Sob supervisão de Fausto Carneiro