Fotos: Arraiá da RECORD reúne nomes da comunicação e autoridades no DF Galeria mostra convidados que passaram pelo evento junino realizado em Brasília com comidas típicas, música e quadrilha Brasília|Do R7, em Brasília 12/06/2025 - 17h11 (Atualizado em 12/06/2025 - 17h27 )

Arraiá da Record Cláudio Andrade/Divulgação/RECORD/Cláudio Andrade/Divulgação/RECORD

Brasília recebeu, na noite de quarta-feira (11), mais uma edição do Arraiá da RECORD, encontro junino que movimentou o setor de comunicação da capital federal.

A festa contou com a presença de empresários do mercado publicitário, profissionais da imprensa e representantes do poder público, como o governador Ibaneis Rocha e a vice-governadora Celina Leão.

Confira a seguir imagens dos convidados que passaram pelo evento:

share Arraiá da Record Arraiá da Record

Comidas típicas, apresentações musicais e quadrilha marcaram a programação. A confraternização, promovida pela emissora, busca reunir parceiros comerciais, jornalistas e equipes internas em um ambiente descontraído.

Douglas Lopes, diretor comercial da RECORD Brasília, destacou o papel de eventos como esse na construção de relações institucionais. Para o diretor da emissora, fortalecer a conexão entre profissionais da comunicação é essencial para o desenvolvimento do setor.

O governador Ibaneis Rocha participou da festa e elogiou a realização: “É um arraial de quem faz a comunicação do Distrito Federal”, afirmou.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

