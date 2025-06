Rui Costa reforça intenção de concorrer ao Senado pela Bahia em 2026 Ministro da Casa Civil também defendeu a reeleição do atual governador do estado, Jerônimo Rodrigues Brasília|Do R7, em Brasília 16/06/2025 - 11h44 (Atualizado em 16/06/2025 - 12h09 ) twitter

Rui Costa deu declarações em entrevista a uma rádio local da Bahia Ailton Fernandes | CC - 12.06.2025

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, disse que pretende concorrer ao Senado pela Bahia em 2026. A declaração foi dada durante entrevista a uma rádio local do estado na manhã desta segunda-feira (16). Questionado sobre uma possível candidatura para voltar a ser governador da Bahia, o ministro descartou a ideia.

“O meu coração, minha cabeça, pede para o nosso grupo reeleger Jerônimo Rodrigues para governador. Meu nome está colocado para o Senado, mas ainda vamos conversar com o grupo”, disse.

Rui Costa, no entanto, defendeu que a política e as eleições estão se antecipando. “Em regra, a gente tem em ano par a eleição e em ano ímpar as pessoas voltadas ao trabalho. 2025 é ano de trabalho, de comemorarmos as entregas, a inflação em queda, os preços dos alimentos caindo e o emprego subindo”, disse.

O ministro também confessou sentir falta de um diálogo direto com a população.

“Eu gosto disso. Lá [Ministério da Casa Civil] você passa a maior parte do tempo dentro de gabinete e o que eu gostava menos de ser governador era ficar dentro de gabinete”, observou.

IOF e Imposto de Renda

Durante a entrevista, Rui Costa também comentou sobre IOF (Impostos sobre Operações de Serviços) e isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil.

“O governo está fazendo um movimento de trazer mais justiça social e econômica. Porque o pobre paga mais imposto do que o rico. O que o presidente Lula está querendo fazer é que os muito ricos contribuam pelo menos em 10% com o Imposto de Renda”, disse Rui Costa, explicando que essa tributação se refere a pessoas que possuem rendimento acima de R$ 1 milhão por ano.

As declarações foram dados como resposta às críticas recebidas do Congresso pelo governo.

“Infelizmente, isso não é fácil de mudar, porque toda vez que você tenta fazer com que o rico contribua um pouco e que o pobre pague menos, é uma confusão na política. E é o que está acontecendo. O presidente Lula enviou para o Congresso um projeto para isentar todo e qualquer trabalhador que ganhe até R$ 5 mil, e isso valerá a partir de janeiro de 2026. O governo também enviou um projeto de isenção de toda a cesta básica”, citou.

