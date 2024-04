Governo do DF cria Comitê para oferecer Educação EaD a jovens e adultos presos Medida foi publicado nesta terça no Diário Oficial, membros tem 60 dias para estruturar plano de ação

Atualmente DF tem cerca de 4 mil reeducandos Detentos passam por programas de reeducação (Ascom/Seape-DF)

A Secretaria de Educação do Distrito Federal instituiu nesta terça-feira (9) uma comissão para implantar a oferta de Educação de Ensino à Distância (EaD) para jovens e adultos de estabelecimentos penais da capital. A medida foi publicada no Diário Oficial e define como responsabilidade do Comitê realizar estudos técnicos para a oferta do ensino aos detidos.

O texto define que os membros devem “acompanhar, em comitiva estabelecida por esta comissão, visitas técnicas para conhecimento, observação e análise da oferta de EJA/EaD, em ambientes prisionais, adversos ao Distrito Federal”.

A comissão terá o prazo de 60 dias, com possibilidade de prorrogação por igual período, para apresentar para a Secretaria de Educação uma proposta de execução.

Oportunidades

Em 2019, o GDF contava com cerca de 700 reeducandos trabalhando em empresas públicas e privadas. Atualmente, o número cresceu para 4 mil, com diversos projetos sendo adotados pelo governo. No começo do ano, por exemplo, o governador Ibaneis Rocha inaugurou no Complexo Penitenciário da Papuda a unidade da Fábrica Social, voltada para a produção de pré-moldados da construção civil.

O espaço é ocupado por 35 custodiados do regime semiaberto, que vão produzir meios-fios, tampas de bueiros e pisos entrevados. Os materiais serão destinados a reformas em todas as regiões administrativas (RAs).