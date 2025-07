STF media impasse entre governo e Congresso sobre alíquotas do IOF Reunião busca consenso após suspensão de decretos por Alexandre de Moraes Jornal da Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 15/07/2025 - 14h34 (Atualizado em 15/07/2025 - 14h34 ) twitter

Crise do IOF: o que esperar da audiência de conciliação entre governo e Congresso no STF

Representantes do governo Lula e do Congresso Nacional se reúnem no Supremo Tribunal Federal (STF) para tentar chegar a um acordo sobre as alíquotas do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF). A reunião ocorre após o ministro Alexandre de Moraes suspender tanto o decreto presidencial que aumentava as alíquotas quanto o decreto legislativo que tentava revertê-lo.

A advogada Mônica Pereira Coelho, especialista em direito tributário, sugere que o governo pode ceder em pontos como o IOF sobre risco sacado e VGBL para facilitar um consenso. Caso não haja acordo, o assunto pode ser levado ao plenário do STF. O ministro Moraes indicou a possibilidade de inconstitucionalidade no decreto legislativo, afirmando que a revogação de um decreto presidencial cabe ao Judiciário, não ao Congresso.

