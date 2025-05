Governo inicia elaboração das diretrizes do plano nacional de cibersegurança Ações analisadas poderão estar em andamento ou previstas para execução, e deverão ser compatíveis com normas definidas em 2023 Brasília|Rafaela Soares, do R7, em Brasília 27/05/2025 - 08h43 (Atualizado em 27/05/2025 - 08h46 ) twitter

Inicialmente, grupo de trabalho terá duração de quatro meses Joédson Alves/Agência Brasil/Arquivo

O governo federal criou, no âmbito do CNCiber (Comitê Nacional de Cibersegurança), um grupo de trabalho para redigir um plano nacional de cibersegurança. O objetivo é identificar ações que contribuam, entre outras coisas, para garantir a segurança dos dados e a prevenção de ataques cibernéticos.

Segundo a portaria publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira (27), o grupo interministerial deverá “interagir com órgãos da administração pública federal” para identificar e catalogar ações de curto e médio prazo.

Membros

Além de representantes do governo, a equipe contará com a participação da sociedade civil e do setor empresarial.

Veja a lista dos membros:

Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República (coordenador);

Casa Civil da Presidência da República;

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação;

Ministério das Comunicações;

Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços;

Ministério da Educação;

Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos;

Ministério da Justiça e Segurança Pública;

Confederação das Associações das Empresas Brasileiras de Tecnologia da Informação (setor empresarial);

Instituto dos Advogados de São Paulo (setor sociedade civil);

Federação das Indústrias do Estado de São Paulo – Fiesp (setor empresarial);

Conexis/Brasscom (setor empresarial).

O grupo terá duração de até quatro meses, contados a partir desta quarta-feira (28), com possibilidade de prorrogação por mais três meses.

Política Nacional de Cibersegurança

As ações analisadas poderão estar em andamento ou previstas para execução, e deverão ser compatíveis com as normas da PNCiber (Política Nacional de Cibersegurança).

Publicada em 2023, a política pretende, por exemplo, garantir a confidencialidade no processamento, armazenamento e transmissão eletrônica ou digital de informações, além de incrementar a atuação coordenada e o intercâmbio de informações de segurança cibernética entre governos, setor privado e sociedade.

Veja outros objetivos:

promover o desenvolvimento de produtos, serviços e tecnologias de caráter nacional destinados à segurança cibernética;

fortalecer a atuação diligente no ciberespaço, especialmente de crianças, adolescentes e idosos;

contribuir para o combate aos crimes cibernéticos e às demais ações maliciosas no ciberespaço;

estimular a adoção de medidas de proteção cibernética e de gestão de riscos para prevenir, mitigar e neutralizar vulnerabilidades, incidentes e ataques cibernéticos, além de seus impactos;

incrementar a resiliência das organizações públicas e privadas a incidentes e ataques cibernéticos;

desenvolver a educação e a capacitação técnico-profissional em segurança cibernética na sociedade;

fomentar atividades de pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico e inovação relacionadas à segurança cibernética;

desenvolver mecanismos de regulação, fiscalização e controle voltados a aprimorar a segurança e a resiliência cibernéticas nacionais;

implementar estratégias de colaboração para fortalecer a cooperação internacional em segurança cibernética.



