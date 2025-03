Gripe aviária impulsiona exportações de ovos brasileiros para os Estados Unidos

Em entrevista ao Jornal da Record News , nesta segunda-feira (24), o especialista em agronegócio Hyberville Neto comentou o aumento das exportações de ovos para os Estados Unidos de 93% em fevereiro e o impacto no mercado brasileiro.



Segundo Neto, mesmo com a elevação em exportações do produto, o efeito no mercado interno ainda é baixo para pressionar a cadeia na totalidade. Devido à crise de gripe aviária nos Estados Unidos , o número representativo das exportações do produto subiu para 3,7%, em comparação aos 2,2% de 2024.