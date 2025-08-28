Lula: ‘Voltei para transformar o país numa das seis maiores economias do mundo’ Presidente fez nova defesa ao multilateralismo e teceu críticas ao tarifaço imposto por Donald Trump Brasília|Do R7 28/08/2025 - 13h09 (Atualizado em 28/08/2025 - 13h46 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Lula afirma que seu objetivo é transformar o Brasil em uma das seis maiores economias do mundo.

Critica tarifas impostas pelos EUA, ressaltando que o povo americano sofrerá com os aumentos de preço.

Defende o multilateralismo e sugere que o G7 e G20 se integrem ao Brics.

Rebate críticas sobre as tarifas, destacando que o comércio com a China é maior que com os Estados Unidos. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Lula defendeu o multilateralismo Ricardo Stuckert / PR - 28.08.2025

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que “não voltou” à presidência da República para “brincar” e sim para fazer o país crescer. “Eu voltei para fazer com que o país se transforme em uma das seis maiores economias do mundo”, afirmou em entrevista exclusiva à RECORD na manhã desta quinta-feira (28). Atualmente, o país é a 10ª maior economia do mundo, segundo a Austin Rating. As declarações foram feitas em uma nova defesa do petista ao multilateralismo, quando brincou que convidaria até mesmo o G7 para fazer parte do Brics. O G7 reúne as maiores economias do mundo.

Os comentários de Lula foram feitos no contexto das tarifas impostas pelos Estados Unidos sobre os produtos brasileiros. Lula pontuou que Donald Trump se considera o dono do mundo, e que quem mais vai sofrer com o tarifaço será o povo norte-americano, que vai pagar mais caro pelos produtos.

Lula também rebateu as críticas sobre a imposição das tarifas ser causada pelas negociações com o Brics e com a China. “Quem fala mal do Brics não sabe que 10 países do Brics fazem parte do G20. Não sabe que dos Brics, quatro países são convidados ao G7 em toda reunião. Eu estou quase convidando o G7 para entrar no Brics, estou quase convidando o G20, porque aí fica tudo uma coisa só, não tem problema”, brincou.

Para o petista, não é possível aceitar o “fim do multilateralismo”. “O que queremos é que através da Organização Mundial do Comércio possamos ter negociações em que todos possam ganhar. Um jogo de ganha e ganha. Não é um jogo que só o grande ganha”, disse.

‌



Lula também afirmou que no mundo não há mais espaço para “imperador”, apenas para o “fortalecimento da democracia”. “O que queremos é que Trump respeite a carta da ONU, o protocolo de Comércio e se sente na mesa para negociar”, afirmou.

O chefe do Palácio do Planalto também rebateu diretamente uma declaração do governador mineiro Romeu Zema (Novo), que disse que a culpa das tarifas é por Lula ser do Brics. O bloco de cooperação reúne países emergentes e começou com Brasil, Rússia, Índia e China, todos alvos de Trump.

‌



“Eu sei que o Zema disse isso. Se ele não fosse tão ignorante, ele iria saber que o nosso comércio com a China é simplesmente o dobro do que o nosso comércio com os Estados Unidos. Deveria saber. São R$ 160 bilhões contra R$ 80 bilhões. E com a China somos superavitários em mais de R$ 30 bilhões”, declarou.

Perguntas e Respostas

Qual foi a afirmação de Lula sobre seu retorno à presidência?

‌



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que não voltou à presidência para “brincar”, mas sim para transformar o Brasil em uma das seis maiores economias do mundo.

O que Lula disse sobre o multilateralismo?

Lula fez uma defesa do multilateralismo e criticou as tarifas impostas pelos Estados Unidos, mencionando que Donald Trump se considera o “dono do mundo”. Ele destacou que o povo norte-americano será o mais afetado, pagando mais caro pelos produtos devido a essas tarifas.

Como Lula respondeu às críticas sobre as tarifas e o Brics?

Lula rebateu as críticas afirmando que quem fala mal do Brics não sabe que 10 países do Brics fazem parte do G20 e que quatro deles são convidados para o G7 em todas as reuniões. Ele brincou sobre convidar o G7 e o G20 para se juntarem ao Brics.

Qual é a visão de Lula sobre o futuro do multilateralismo?

Para Lula, não é aceitável o fim do multilateralismo. Ele defendeu que as negociações devem ser justas, permitindo que todos ganhem, e não apenas os países mais poderosos.

O que Lula disse sobre a postura de Trump?

Lula afirmou que deseja que Trump respeite a carta da ONU e o protocolo de Comércio, e que se sente na mesa para negociar, enfatizando a importância do fortalecimento da democracia em vez de uma postura imperialista.

Como Lula reagiu a uma declaração do governador Romeu Zema?

Lula rebateu a declaração do governador mineiro Romeu Zema, que atribuiu a culpa das tarifas ao fato de Lula ser do Brics. Ele destacou que o comércio do Brasil com a China é o dobro do comércio com os Estados Unidos, com um superávit de mais de R$ 30 bilhões com a China.

