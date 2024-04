Haddad fala em rever projeção da Fazenda para o PIB deste ano

Alto contraste

A+

A-

Haddad fala em revisão da projeção do PIB Haddad fala em revisão da projeção do PIB (Diogo Zacarias/MF - 29.02.2024)

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falou nesta terça-feira (26) em rever as projeções da pasta para o PIB (Produto Interno Bruto) do Brasil para o ano de 2024. A atual previsão do ministério é de que a economia brasileira cresça 2,2% neste ano, com inflação de 3,5%.

"Eu acredito que com a inflação controlada, taxa de juros declinante, recorde de geração de empregos — vamos anunciar os próximos números do Caged, com superávit na conta externa do Brasil —, a balança comercial bateu recorde no ano passado e os dois primeiros meses foram interessantes e promissores. Talvez a área econômica já tenha que rever as projeções modestas de crescimento do PIB nesse ano, como aconteceu no ano passado", disse Haddad.

"O mercado achava que era menos de 1%, nós achávamos que era 2% e batemos quase 3% de crescimento [em 2023]. Podemos repetir eventualmente o bom desempenho da economia brasileira no ano passado. Eu penso que é um cenário muito positivo para repensar o desenvolvimento da indústria do Brasil", completou.

As declarações foram dadas pelo ministro durante cerimônia realizada no Palácio do Planalto. O governo apresentou os requisitos obrigatórios para habilitação de empresas do setor automotivo ao Mover (Programa Nacional de Mobilidade Verde e Inovação) e a concessão de créditos financeiros relativos ao projeto, que prevê R$ 19,3 bilhões entre 2024 e 2028.

O Ministério da Fazenda prevê um crescimento de 2,2% da economia brasileira neste ano e uma inflação de 3,5%, segundo dados divulgados na última quinta-feira (21). A previsão do crescimento do PIB do país se manteve estável em relação à última publicação da pasta.

No último balanço, divulgado em novembro do ano passado, a previsão de crescimento do país para 2024 também era de 2,2%. De acordo com a Secretaria de Política Econômica, "o crescimento em 2024 deverá ser mais equilibrado, baseado no avanço de setores cíclicos e na expansão da absorção doméstica".