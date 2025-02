Motociclista morre em colisão com caminhão do SLU no DF Caso aconteceu na noite desta terça-feira, em Santa Maria, enquanto veículo varria meio-fio; vítima morreu no local Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 29/01/2025 - 09h45 (Atualizado em 29/01/2025 - 10h48 ) twitter

Motociclista teve óbito declarado no local CBMDF/Divulgação - 28.

Um motociclista morreu na noite desta terça-feira (28) em uma colisão com um caminhão do SLU (Serviço de Limpeza Urbana) do Distrito Federal. O caso aconteceu por volta das 22h30, em Santa Maria, próximo às quadras 309/310. Quando os bombeiros chegaram, o homem de 28 anos estava caído no chão. A morte foi declarada ainda no local.

O condutor do caminhão do SLU, de 41 anos, prestou socorro e foi atendido com sinais de abalo psicológico. Ele precisou ser levado pela equipe de Bombeiros para o Hospital Regional de Santa Maria.

Em nota, o SLU disse que “lamenta profundamente o falecimento do motociclista”. “O acidente envolveu um caminhão de uma empresa contratada pelo SLU, utilizado para a varrição mecanizada de vias. Esses veículos operam em baixas velocidades e com sinalização luminosa, visando a segurança durante a execução dos serviços”, explicou.

O SLU disse ainda que “aguarda as investigações para esclarecer a dinâmica do ocorrido e se solidariza com a família e amigos da vítima”.

Atropelamento no Setor PSul

Homem foi atropelado na noite desta terça CBMDF/Divulgação - 28.

Também na noite desta terça-feira (28), um motociclista atropelou um pedestre no Setor PSul. A ocorrência aconteceu por volta das 21h, na QNP 18, em Ceilândia. Segundo o Corpo de Bombeiros, um homem de 47 anos foi atropelado e foi atendido com um corte na região da cabeça e diversas escoriações. Após receber os primeiros socorros no protocolo de trauma, ele foi levado para o Hospital Regional da Ceilândia.

O motociclista, de 32 anos, também foi encaminhado ao Hospital Regional de Taguatinga, com um corte na região do cotovelo e dores nas pernas. Ele levava uma mulher na garupa, de 26 anos, que se queixava de dores no tornozelo e no ombro. Depois de receber os primeiros socorros, ela foi levada ao Hospital de Ceilândia.