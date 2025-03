Homem invade apartamento, se esconde debaixo da cama e é preso após fugir no DF Suspeito de 39 anos foi detido após pular portão e tentar se esconder dentro de uma escola no Cruzeiro Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 05/03/2025 - 09h04 (Atualizado em 05/03/2025 - 10h52 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Homem foi preso após fugir e invadir escola Reprodução/Arquivo pessoal - 04.03.

Um homem de 39 anos foi preso nesta terça-feira (04) no Distrito Federal após invadir um apartamento e uma escola no Cruzeiro. O caso aconteceu por volta de 1h20. Segundo a Polícia Militar do DF, eles foram acionados para atender uma possível briga de casal, devido aos gritos de uma mulher que pedia socorro. Quando os policiais do 7º Batalhão chegaram ao local, no entanto, descobriram que um homem desconhecido tinha invadido uma residência.

A vítima contou que estava acompanhada de outras duas mulheres, mas, ao chegarem ao apartamento, perceberam que o local estava estranho. Uma delas foi ao quarto e com a luz da lanterna encontrou um homem embaixo da cama e começou a gritar para as outras fugirem.

O invasor segurou o braço da vítima e ordenou que ela ficasse calada. No entanto, ela conseguiu se soltar e se trancar no banheiro. O homem então fugiu do local pulando o portão.

As mulheres acionaram a PMDF e repassaram aos policiais as características do suspeito. Ele foi localizado pouco depois, por um vigilante de uma escola que ligou para 190, informando que um suspeito tinha invadido a instituição.

O homem foi encontrado no telhado, tentando se esconder. Ele não ofereceu resistência e desceu para a abordagem. Durante a revista e entrevista, os policiais verificaram que ele estava com o joelho ralado e que se tratava da mesma pessoa que havia invadido o apartamento das mulheres.