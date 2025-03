Com passagens de graça, DF registra aumento de 86% no uso de ônibus no 2º dia de Carnaval Foram 424.092 acessos neste domingo (2), enquanto, no mesmo período em 2024, 227.716 passageiros usaram o transporte Brasília|Do R7, em Brasília 03/03/2025 - 12h18 (Atualizado em 03/03/2025 - 12h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Transporte público será gratuito nos domingos e feriados Ascom/Semob

O Distrito Federal registrou 424.092 acessos de passageiros em ônibus no segundo dia do programa “Vai de Graça”, iniciativa que prevê gratuidade em transporte público e que foi iniciada durante o Carnaval, com uma frota de 1.190 transportes no domingo (2). Em comparação com 2024, houve um aumento de 86% na demanda, quando 227.716 passageiros utilizaram o serviço no mesmo dia, mas realizando o pagamento.

Houve a disponibilização de uma frota extra no segundo dia de Carnaval, com mais 90 ônibus. Segundo o secretário de Transporte e Mobilidade do DF, Zeno Gonçalves, o aumento foi implementado como precaução, visando garantir acesso a todos os moradores. Apesar do incremento, Zeno afirmou que o balanço revela que “a frota disponível para os domingos e feriados tem capacidade de absorver o aumento da demanda, sem aumentarmos os custos”.

De acordo com a Secretaria de Transporte e Mobilidade, o metrô também registrou um aumento expressivo de 103% no número de acessos ao transporte público. No domingo (2), 66.666 pessoas utilizaram o serviço, mais que o dobro da demanda registrada em 2024, quando foram contabilizados 32.765 acessos.

Vai de Graça

A iniciativa do governo oferece gratuidade no transporte público aos domingos e feriados, e teve início durante o Carnaval, garantindo deslocamento gratuito para a população desde sábado até as 23h59 de terça-feira (4). O decreto foi assinado pelo governador Ibaneis Rocha (MDB) na última sexta-feira (28) e visa beneficiar os moradores do DF, além de estimular o comércio, a economia e o turismo na capital.

‌



Para acessar o transporte, é preciso utilizar um dos cartões mobilidade — cartão idoso, PCD (pessoa com deficiência), vale-transporte, etc — para validar a passagem na catraca. Caso o usuário não tenha esse cartão, é necessário comunicar o cobrador, no caso do ônibus, ou o funcionário do metrô, que então vai validar a passagem