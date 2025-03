Homem é preso após esfaquear vizinho por causa de cueca no DF Discussão começou por causa de roupa íntima que tinha sumido do varal Brasília|Do R7 30/03/2025 - 20h45 (Atualizado em 30/03/2025 - 20h45 ) twitter

Homem foi preso em flagrante por homicídio tentado PMDF/ reprodução - 30.03.2025

Um homem foi preso pela PMDF (Polícia Militar do Distrito Federal), neste domingo (30), após esfaquear um vizinho por causa de uma cueca que teria sumido do varal. A ocorrência aconteceu em um lote que tem várias casas, em Ceilândia, às 14h50.

Segundo a PMDF, o homem foi atendido pelo CBMDF (Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal) e tinha facadas na cabeça, pescoço, rosto, tórax e braço.

Uma testemunha disse aos policiais que o suspeito e a vítima bebiam juntos, quando a discussão sobre a cueca começou. Um dos homens então se levantou, buscou a faca em casa e atingiu o outro. De acordo com a PMDF, esta foi a segunda vez que o homem esfaqueou a mesma vítima. Da outra vez ele atingiu a mão do vizinho.

O suspeito foi autuado em flagrante por homicídio tentado qualificado por motivo fútil.

