PMDF desmonta laboratório clandestino de lança-perfume no Distrito Federal Operação foi realizada após denúncia contra morador da Colônia Agrícola Samambaia; responsáveis fugiram Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 23/01/2025 - 09h29 (Atualizado em 23/01/2025 - 09h42 )

Homens abandonaram local antes da polícia chegar PMDF/Divulgação - 22.01

A PMDF (Polícia Militar do Distrito Federal) desmontou na noite desta quarta-feira (22) um laboratório clandestino de drogas que atuava na Chácara 136 da Colônia Agrícola Samambaia. A ação foi realizada após uma denúncia sobre uma possível atividade ilícita em um imóvel alugado na região. Segundo informações do proprietário, o homem estava há meses sem pagar o aluguel e não atendia as tentativas de contato telefônico.

Na tentativa de resolver a situação, o dono do imóvel foi até o local e encontrou um homem desconhecido que disse que morava na casa com o locatário. Ao ser informado de que a polícia seria chamada, o homem fugiu imediatamente e deixou para trás diversos itens suspeitos.

O dono acionou a PMDF para inspecionar o local. Dentro da kitnet, os agentes encontraram 271 latas de gás butano, 2 galões de substâncias semelhantes a clorofórmio, 130 ampolas de vidro, agulhas, uma balança de precisão e uma porção de maconha.

Segundo a polícia, os itens são usados na fabricação de lança-perfume, droga sintética que causa efeitos alucinógenos. Todo o material foi levado para a 8ª Delegacia de Polícia (Estrutural), que investiga o caso.