Brasília terá três dias de festas pelo aniversário de 65 anos, anuncia Ibaneis Capital já recebeu repasse de R$ 1,5 milhão do Ministério do Turismo para celebração do aniversário da capital Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 29/01/2025 - 11h22 (Atualizado em 29/01/2025 - 11h42 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Ibaneis Rocha se reuniu com secretários nesta quarta Renato Alves/Agência Brasília - 28.12.

O Distrito Federal terá três dias de festas para comemorar os 65 anos de Brasília. O anúncio foi feito pelo governador Ibaneis Rocha nas redes sociais, durante reunião com secretários de governo nesta quarta-feira (29).

A expectativa é que a celebração ocorra entre os dias 19, 20 e 21 de abril, com programação descentralizada em diversos pontos da capital. Para a festa, a Secretaria de Turismo do DF já recebeu R$ 1,5 milhão do Ministério do Turismo.

Nas redes sociais, Ibaneis escreveu que se reuniu com alguns secretários para “dar início à organização da programação especial para o aniversário de Brasília. Nossa cidade, reconhecida por sua arquitetura e seu papel histórico como capital do país, merece uma celebração à altura”.

No vídeo, o governador detalhou que a festa começará no sábado e terminará na segunda-feira (21), data oficial do aniversário, “para que toda a população possa comemorar”.

‌



Sobre o repasse do Ministério, o secretário de Turismo, Cristiano Araújo, disse que está com a “missão de trazer grandes atrações para a população e para os visitantes”.

Já o ministro do Turismo, Celso Sabino, afirmou que Brasília está no mapa do turismo nacional e internacional. “Um testemunho disso foi o show do Bruno Mars. Nos dois dias de apresentação, não havia um voo de qualquer capital do Brasil para Brasília que não estivesse lotado”, declarou.