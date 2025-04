Ibaneis autoriza reforma de ginásio, quadra de esportes e feira permanente, no Cruzeiro Governador do DF também inaugurou nesta sexta-feira dois novos campos sintéticos e a reforma da Avenida das Mangueiras Brasília|Do R7, em Brasília 04/04/2025 - 12h34 (Atualizado em 04/04/2025 - 12h55 ) twitter

Ibaneis entregou obras na manhã desta sexta Renato Alves/Agência Brasília - 04.04.2025

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, assinou nesta sexta-feira (4) ordens de serviços para a reforma da feira permanente, do ginásio e da quadra de esportes do Cruzeiro. A assinatura ocorreu durante solenidade de entrega de dois novos campos sintéticos, 2.600 metros quadrados de calçadas e reforma da Avenida das Mangueiras, uma das principais vias da cidade. Ao todo, as obras tiveram investimento de R$ 5 milhões com recursos do orçamento do DF e de emendas parlamentares.

Ao assinar as ordens de serviço, o governador destacou que a cidade precisava de renovação. “E assim o fizemos: melhoramos a qualidade do asfalto, reformamos as calçadas, reforçamos a iluminação pública e criamos espaços para as pessoas se exercitarem e se divertirem”, disse.

“Agora, estamos iniciando a reforma da nossa feira permanente, um local que valorizo muito e onde conheço bem os feirantes. A obra já está autorizada”, comentou.

O chefe do Executivo local também autorizou a implantação de um poço artesiano no Estádio Odilon Aires, conforme projeto da Administração Regional do Cruzeiro. O equipamento será usado para suporte no abastecimento da arena e irrigação do gramado.

Para a vice-governadora, Celina Leão, as entregas “mostram o compromisso com a qualidade de vida, por meio da revitalização de espaços públicos, como os campos sintéticos de futebol, as calçadas do Complexo Esportivo do Cruzeiro, além do recapeamento do asfalto e a irrigação do Estádio Odilon Aires”. “Essas, assim como as obras que serão realizadas em breve, impactam positivamente a vida das pessoas, o que é o nosso maior objetivo”, afirmou.

Com investimento estimado em R$ 118.935, serão executados serviços de perfuração e instalação de um poço tubular profundo, munido de uma instalação de caixa-d’água com capacidade de até 20 mil litros em formato de taça, juntamente com a ligação elétrica e hidráulica.

Na oportunidade, o governador ainda sinalizou o desejo do GDF em transformar a biblioteca do Cruzeiro: “O projeto já está pronto e contará com um investimento de R$ 4,5 milhões do governo”. A previsão é lançar a licitação ainda neste semestre.

“A maior reivindicação da população do Cruzeiro não era propriamente de obras novas, mas restaurar, conservar, manter e revitalizar aquilo que já estava deteriorado, e o governador está cumprindo com as promessas feitas e vai deixar essa área aqui do Cruzeiro totalmente nova”, defendeu o presidente da Novacap, Fernando Leite.

*Com informações da Agência Brasília

