DF vai investir R$ 274 milhões para levar saneamento para a Estrutural Recurso também será utilizado para ampliar Estação de Tratamento do Recanto das Emas; projetos foram assinados nesta quinta Brasília|Do R7, em Brasília 03/04/2025 - 14h17 (Atualizado em 03/04/2025 - 14h45 )

Ibaneis Rocha defendeu obras para melhorar qualidade de vida dos moradores Renato Alves / Agência Brasília - 03.04.

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, assinou nesta quinta-feira (3) contrato de R$ 260 milhões para ampliar a infraestrutura de saneamento da Estrutural, no bairro Santa Luzia. Os recursos foram obtidos por meio do Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento). O investimento também prevê a ampliação da Estação de Tratamento de Esgoto do Recanto das Emas.

Do montante, R$ 80 milhões vão para Santa Luzia e devem beneficiar cerca de 20 mil pessoas. Além disso, segundo informações do governo, a Caesb (Companhia de Saneamento Ambiental do DF) vai destinar também R$ 14 milhões de recursos próprios para financiar a execução dos serviços.

Ibaneis observou que talvez essa seja a maior obra do governo do ponto de vista social e adiantou que os moradores do bairro Santa Luzia serão atendidos pelo programa Material de Construção, que concederá até R$ 15 mil a desalojados ou desabrigados em razão de eventos climáticos ou realocações. A iniciativa ainda vai à votação na CLDF (Câmara Legislativa do Distrito Federal).

“Estamos aqui fazendo esse projeto, assinando e encaminhando para que a gente possa ter a solução definitiva para aquela população que tanto já sofreu e que continua sofrendo, mas que, graças a Deus, vão ter um horizonte de vida melhor para todos”, disse.

Celina Leão, vice-governadora, destacou a importância do saneamento básico. “Temos índices exemplares no DF, com 99% da população tendo acesso a água e 95%, a esgoto. Agora, com as ações em Santa Luzia e no Recanto das Emas, vamos beneficiar milhares de pessoas. Com a ampliação dos serviços, nós melhoramos a eficiência no tratamento do esgoto, reduzimos os impactos ambientais, além de reduzir os custos operacionais”, defendeu.

Entenda o projeto

A Caesb detalhou que o projeto de saneamento para a comunidade da Estrutural prevê a instalação de uma rede de abastecimento de água com 46,5 mil metros, abrangendo os 89 hectares de extensão da área ocupada pelo assentamento. A rede de esgoto terá 35 mil metros e duas estações elevatórias, que encaminharão os resíduos para a Estação de Tratamento de Esgoto Norte, em Brasília.

Ao todo, serão implantados 5.000 metros de galerias de águas pluviais, além de bacias de absorção, pavimentação asfáltica e intertravada nas vias do bairro.

Todas as etapas de execução do projeto serão acompanhadas por ações sociais e de educação sanitária e ambiental, com a participação de diversos órgãos do governo do DF.

Atualmente, o bairro de Santa Luzia não dispõe de rede regular de água e esgoto. A área é considerada ambientalmente sensível, porque está situada na divisa do Parque Nacional de Brasília. Por ser uma Aris (Área de Relevante Interesse Social) em processo de regularização, o GDF pode dar andamento à instalação da infraestrutura do bairro.

“Cada uma dessas pessoas daqueles domicílios vai receber uma conta da Caesb, ou seja, a pessoa passa a ter uma dignidade, uma cidadania que é isso que o governador determinou lá no comecinho desse projeto no final de 2023″, explica o presidente da Caesb, Luís Antônio Almeida Reis.

Modernização

O contrato vai permitir ainda tirar do papel o projeto de modernização e ampliação da Estação de Tratamento de Esgoto do Recanto das Emas, que atende também o Riacho Fundo II. Ao todo, serão investidos R$ 194 milhões, sendo R$ 184 milhões provenientes do financiamento do Novo PAC, e R$ 10 milhões de recursos próprios da Caesb.

A expectativa é que a medida beneficie diretamente os 280 mil moradores que residem nas regiões administrativas. O projeto vai duplicar a capacidade operacional da Estação de Tratamento, com a reforma na estrutura e novas instalações e equipamentos, como tanques, decantadores secundários e sistema de beneficiamento de lodo. Além disso, vai melhorar a qualidade da água do Ribeirão Monjolo.

Com informações da Agência Brasília

