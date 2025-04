Veja programação da Feira da Goiaba de Brasília que começa nesta sexta-feira no DF Evento segue até 13 de abril e terá venda de doces, concurso de receitas e apresentações culturais; confira Brasília|Do R7, em Brasília 04/04/2025 - 08h55 (Atualizado em 04/04/2025 - 08h55 ) twitter

Feira segue até dia 13 de abril Divulgação/Emater-DF - arquivo

Começa nesta sexta-feira (04) a Feira da Goiaba de Brasília no Distrito Federal. Esta é a 10ª edição da feira que vai acontecer até o dia 13 de abril e terá 36 estandes no Empório da Goiaba, com venda da fruta in natura e seus derivados, como doces, sucos, geleias e cremes. O espaço também vai contar com um galpão de artesanato e a Florabraz, que reúne 30 estandes com venda de flores, plantas ornamentais e serviços de paisagismo. As atrações da feira também envolvem apresentações musicais e concurso de receitas.

A Emater (Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do DF) também estará presente apoiando os produtores e o público geral. No local, produtores e visitantes poderão tirar dúvidas sobre o cultivo e a produção da fruta, contando com um plantão técnico especializado.

No sábado (5), das 10h às 12h, terá a 5ª edição do Concurso de Receitas com Goiaba, com preparos que posteriormente serão comercializados nos estandes dos produtores participantes da feira. Os pratos serão avaliados por estudantes e profissionais de gastronomia, e os três primeiros colocados receberão premiações.

Segundo informações da Emater, em 2024 a produção de goiaba no DF alcançou 7.060 toneladas, em uma área de 434 hectares, dos quais 35 estão em formação. Brazlândia e Alexandre de Gusmão concentram mais de 90% do cultivo. Atualmente, 176 produtores cadastrados na Emater-DF cultivam a fruta, que é uma das mais produzidas na capital.

Para o gerente da Emater-DF em Brazlândia, Claudinei Machado, além de celebrar a safra da fruta, o evento contribui para o aumento da renda dos produtores, impulsionando o consumo de goiaba e seus derivados. “Para os consumidores, a feira é uma oportunidade de adquirir produtos frescos diretamente dos produtores e conhecer as variedades da fruta, como Pedro Sato, Suprema, Cortibel, Paluma e Sassaoka”.

Durante todos os dias do evento, o público poderá desfrutar de uma programação cultural diversificada, com shows artísticos regionais e nacionais. Além do Empório da Goiaba, a feira conta com fazendinha e parque de diversões para as famílias, Salão do Artesanato e o salão de flores Florabraz.

Abertura oficial e horários de funcionamento

A cerimônia de abertura oficial da Feira da Goiaba acontece a partir das 19 horas de hoje. O Empório da Goiaba e a Florabraz funcionarão das 18h às 22h nos dias 4 e 11 de abril (sextas-feiras), e das 10h às 22h nos dias 5, 6, 12 e 13 de abril (sábados e domingos).

O evento é realizado pela Associação Rural e Cultural Alexandre Gusmão e pelo Instituto Alvorada, com apoio da Emater-DF, Polícia Militar do Distrito Federal, Administração Regional de Brazlândia e All Rede Telecom, além do fomento da Secretaria de Turismo.

Programação geral da 10ª Festa da Goiaba

Sexta-feira – 4/4

19h – Cerimônia de abertura

20h – Corte do bolo de goiaba

Shows

18h – DJ Jeferson Mariano

18h40 – Vitor Lopes

19h50 – Heverton e Heverson

21h – Samba News

23h30 – Humberto e Ronaldo

Sábado – 5/4

10h – Abertura dos portões

10h às 12h – Concurso de receitas com goiaba

Shows | Palco Culinária Japonesa

17h – Mykaella Soares

18h– Adhemar Silva

19h– Alexandre Marques

20h – Rafaela Santana

Shows | Palco principal

18h – DJ Kito

18h30 – Ismael Márcio

19h40 – Alex Junior

20h50 – Bruno e Marlow

22h30 – Igor e Bruno

0h – Cleber e Cauan

Domingo – 6/4

10h – Abertura dos portões

Shows | Palco Culinária Japonesa

16h – Jocélio Cardoso

17h – Albano dos Teclados

18h – DSantos e GMagalhaes

19h – Robson Mota

20h – Stéfanny Lima

Shows | Palco principal

18h – DJ Cleiton

18h40 – Emanuel e Mikael

19h50 – Só pra Chamegar

21h – Igor Tavares

23h30 – Zezé di Camargo

Sexta-feira – 11/4

19h – Abertura dos portões

Shows | Palco principal

18h – DJ Dudu

18h40 – Tiago Henrique

19h50 – Artur Câmara

21h – Thiago Kallasans

23h30 – Felipe e Rodrigo

Sábado – 12/4

10h – Abertura dos portões

Shows | Palco Culinária Japonesa

16h – Valdicio Woshigton

17h – Falcões Piseiro

18h – Luccas Ferrari

19h – Dani Ribeiro

Shows | Palco principal

18h – DJ Rene Ricochet

18h30 – Diego Machado

19h40 – Princesinha do Piseiro

20h50- Binho Seresteiro

22h30 – Nego Rainer

0h – Felipe Araújo

Domingo – 13/4

10h – Abertura dos portões

Shows | Palco Culinária Japonesa

16h – Aline Oliveira

18h – Haiko Dayko

19h – Batman

20h – Equipe Shamsa Nureen

Shows | Palco principal

18h – DJ Jovic

18h40 – David Bessa

19h50 – Marcelo Duques

21h – Leon Correia

23h30 – Mari Fernandes

Feira da Goiaba 2025

Data – 4 a 13 de abril

Local – Empório da Goiaba e Florabraz

Horários – Dias 4 e 11 de abril, das 18h às 22h. Dias 5, 6, 12 e 13 de abril, das 10h às 22h

Entrada gratuita – Menores de 16 anos com entrada permitida somente acompanhados pelos pais ou responsáveis.

*Com informações da Emater-DF e da Agência Brasília

