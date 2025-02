Incêndio atinge cerca de 30 barracos e deixa moradores desabrigados no Distrito Federal Bombeiros atuam no local para apagar as chamas; até o momento não há informações sobre vítimas Brasília|Do R7, em Brasília 21/02/2025 - 08h57 (Atualizado em 21/02/2025 - 08h57 ) twitter

Um incêndio atingiu cerca de 30 barracos e deixou moradores desabrigados no Distrito Federal na madrugada desta sexta-feira (21). Por volta das 1h30, o Corpo de Bombeiros Militar do DF foi acionado para atender a ocorrência com dez viaturas.

Incêndio atingiu cerca de 30 barracos CBMDF/Divulgação -

As chamas atingiram as casas na quadra 406 do Recanto das Emas. Segundo os Bombeiros, os barracos estavam em um terreno e devido ao grande material combustível do local e a proximidade entre as casas, o combate às chamas segue em andamento.

Até a última atualização do Corpo de Bombeiros, não havia sido encontrado nenhuma vítima.